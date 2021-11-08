وطن النهار

افتتحت كلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت معرضا تعريفيا لانشطة وتخصصات اقسام الكلية مساء اول من امس بحضور نائب رئيس مجلس الامة احمد الشحومي وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية بجميع مراحلها، حيث نظمت قائمة المستقلة الطلابية معرضا ضم جميع التخصصات الطبية المساعدة واستقبلوا المواطنين والمقيمين من رواد المجمع وقدموا لهم شروحا تفصيلية حول تخصصاتهم والية الدراسة والحاجة المجتمعية ومتطلبات سوق العمل لها.

من جانبها قالت عميد كلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت أ. د سعاد الفضلي ان الفعالية التي تقيمها الكلية في مجمع 360 هي احد الانشطة الطلابية التي تهدف الى تعريف المجتمع الكويتي على التخصصات الموجودة في الكلية مشيرة الى انها تأسست قبل 40 سنة وقدمت للمجتمع والقطاع الصحية الكثير من الخبرات والكفاءات على مدى سنوات طوال وقد اظهرت جائحة كورونا (كوفيد 19) الكثير من الاحتياجات وابرزت الطاقة الكامنة من مخرجات الكلية في القطاع الصحي وكان لها الاثر الكبير جدا في عمليات الفحوصات والرعاية وعناية المرضى سواء الـ«كورونا» وغيرها.

واضافت الفضلي: نحن نفخر بقدرات طلبة الكلية ومخرجاتها المشرفة وبالطلبة المنتسبين اليها حاليا والذين لم يدخروا جهدا في التعريف عن الكلية واقسامها بالرغم من انها غنية عن التعريف، معلنة عن بشرى سارة لاولياء الامور والطلبة ان هناك تخصصات طبية مساندة جديدة على وشك افتتاحها قريبا لتستقبل ابناءنا الطلبة المستجدين.

واوضحت ان التخصصات الموجودة حاليا هي العلاج الطبيعي والعلاج المهني وعلوم المختبرات الطبية والاشعة التشخيصية وتكنولوجيا الطب النووي والمعلوماتية الصحية وفي المستقبل القريب جدا ستفتح التخصصات الجديدة كتخصصات مساندة مثل العلاج الاشعاعي والاطراف الصناعية والعلاج التنفسي وزراعة الاعضاء والعديد من الامور ونحن على وشك افتتاح قسم كامل للتمريض التخصصي والعناية المركزة والتمريض الجنائي مشيرة الى ان الكلية في توسع كبير جدا والمنتسبين في خدمة المجتمع الكويتي والقطاع الصحي.

واشارت الى ان المعرض المقام حاليا هو احد الفعاليات والمهرجانات التي تقام داخل الكلية وخارجها، وكانت الكلية قد اقامت فعالية للترحيب بالطلاب داخل الكلية بمناسبة الحضور بصفة شخصية للدراسة وانتهاء مرحلة الدراسة عبر «الاونلاين» متفائلة بانقضاء فترة الـ«كورونا» وعودة الوضع الطبيعي مع الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية، بالاضافة الى اقامة يوم السكر العالمي وكذلك فعاليات عن اخلاقيات المهن الطبية خلال اسبوعين وكذلك يوم السرطان العالمي داخل الكلية، ونسعى حاليا لابراز اسم الكلية في المحافل المحلية والمجمعات والاسواق الكبيرة مثل 360 والافنيوز.

وتابعت: ونحن نلاحظ ان الطلبة متحمسون جدا ويحبون تخصصاتهم واتوا ليقولوا للناس نحن هنا موضحة ان لدى الكلية تخصصات جدا مهمة داعية طلبة الثانوية ليأتوا ويشاهدوا ويسجلوا في تلك التخصصات.

وبدوره قال الطالب بكلية العلوم المساعدة معاذ عبدالله احد المنظمين للمعرض نحن هنا لايضاح الامور للجمهور واعطاء معلومات تعريفية عن تخصصاتنا في الكلية وشرح الافكار التي لا يعرفها اغلب الناس في الظاهر خصوصا، وذلك يشمل خمس تخصصات وهي ادارة المعلوماتية الصحية والمختبرات الطبية والاشعة التشخيصية والعلاج المهني والعلاج الطبيعي، واشاد بتفاعل زوار المعرض والتشجيع والدعم من الكوادر الادارية والتعليمية الامر الذي يدعم نجاح الفعالية وبلوغ اهدافها.

واشار الى ان النجاح الذي حققته الفعالية يعد عاملا مشجعا لتكرارها في اماكن ومناسبات اخرى بعد ان كانت مقتصرة في السابق داخل الحرم الجامعي وهو امر يسهم ايضا في تطوير مهارات التواصل مع الجمهور لدى الطلبة وتخفيف ضغوط الدراسة خصوصا بعد فترة الدراسة عن بعد والانغلاق بسبب «كورونا».

