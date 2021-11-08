وطن النهار

‎دعا رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة واستشاري جراحة المسالك البولية د. محمد الغانم الرجال البالغين من العمر 50 عاماً إلى ضرورة الكشف الدوري والقيام بالفحوصات اللازمة على البروستاتا. ‎وقال الغانم في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال بشهر التوعية بسرطان البروستاتا ضمن حملة موفمبر إنه مع التقدم بالعمر تحدث عند معظم الرجال مشاكل في البروستاتا، لذا فإن من المهم القيام بالكشف الدوري والفحوصات الطبية المطلوبة. ‎وشدد على أن هذا المرض يحتل مركزا متقدما في العالم في نسبة الانتشار، لافتا إلى أنه بناء على تقرير سجل السرطان في الكويت احتل ورم البروستاتا عام 2015 المرتبة الأولى كأكثر الأورام انتشارا لدى الرجال الكويتيين بمعدل 15 شخصا لكل 100 ألف نسمة. ‎وأوضح أن ورم البروستاتا بطيء النمو في الغالب ولكن توجد نسبة بسيطة من المرضى يكون الورم شرساً وسريع الانتشار، لذا وجبت التوعية به، وكشفه لإنقاذ حياة آلاف البشر. ‎وأكد أن شهر نوفمبر من كل عام يكون فرصة جيدة للتذكير والتوعية بخطورة سرطان البروستاتا، خاصة مع ارتباط هذا الشهر بحملة أطلق عليها اسم «موفمبر»، يقوم فيها الرجال بإطلاق شواربهم والالتزام بكل الفحوصات الطبية اللازمة.