أول النهار

بعث سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبَّر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد سموه بالأواصر الأخوية والتاريخية التي ترتكز عليها العلاقات الوطيدة بين الكويت والسعودية الشقيقة، كما عبر عن بالغ الثناء بما تشهده المملكة من انجازات تنموية بارزة في مختلف المجالات، سائلا سموه المولى جل وعلا ان يديم على اخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والاسلامية وأن يحقق للسعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمَّنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بما حققته المملكة من انجازات تنموية في مختلف الميادين ومبتهلا الى الباري جل وعلا ان يديم على اخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية وان يحقق للمملكة الشقيقة كل الرقي والازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة. وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد برقية تهنئة مماثلة.

