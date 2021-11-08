أول النهار

استقبل وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءالشيخ د. احمد الناصر سفيرة جمهورية تشاد الصديقة البتول زكريا بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الكويت.

وأشاد الناصر خلال اللقاء الذي جرى في ديوان عام «الخارجية» امس (الأحد) بجهود السفيرة التشادية واسهاماتها في دعم وتعزيز اواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين. وتسلم الوزير الناصر نسخة من اوراق اعتماد سفيرة كندا الصديقة لدى الكويت عليا مواني، وذلك خلال اللقاء الذي جرى صباح امس في ديوان عام «الخارجية».

وتمنى الناصر للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

