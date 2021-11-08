الأولى

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التزامها بتوجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بجعل المتقاعد شريكاً بالنجاح، وأنها تعكف حاليا على دراسة مبادرات عدة من الناحية الفنية والقانونية والتشريعية لإنشاء مشروعات استثمارية وعقارية تعود بالنفع على المتقاعدين وذلك اهتداء بتوجيهات سموه في يوليو الماضي.

وأفادت المؤسسة في تصريح صحافي بأن الفريق المختص ومنذ أن تلقى التوجيهات من سموه، عكف على دراسة عدة مبادرات ومقترحات استثمارية وعقارية وغيرها، وفي سبيل ذلك تم التواصل والاجتماع مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وكذلك الاستعانة بالشركات المملوكة للمؤسسة لما لها من خبرة في هذا المجال وبعض الخبراء والمستشارين العالميين. وقالت: وتعكس تلك المبادرات تصورات لمشاريع كبرى تخدم الاقتصاد الوطني من حيث جدواها الاقتصادية ومنفعتها الاجتماعية إذ يستفيد منها أصحاب المعاشات التقاعدية.

وقالت: ويعد إنشاء مشروعات عقارية واستثمارية كبرى وغيرها من التصورات التي تجعل المتقاعد شريكا في نجاحات التأمينات ومستفيدا منها توجيها ساميا من القيادة السياسية التي وجهت ببذل المزيد من العطاء للمتقاعدين وبما يرتقي بالجودة المعيشية، كما إنها تكفل انتقال المؤسسة من أداء دور تقليدي لمؤسسات الضمان الاجتماعي إلى مجال حيوي فاعل تؤدي فيه دورا مثمرا يعود بالمنفعة عليها وعلى الاقتصاد الوطني، ويحقق الغرض من وجودها وهو الاستدامة في تقديم خدمات تأمينية واجتماعية رائدة لضمان معيشة كريمة للمواطنين.

واضافت: ويعمل الفريق حاليا إلى الوصول إلى أفضل السبل من الناحية الفنية والقانونية والتشريعية ولم يتم تحديد نسبة أو رقم مالي أو توزيع نقدي وسوف تقوم المؤسسة برفع المقترحات إلى سموه حال الانتهاء منها.

وشكرت المؤسسة سمو ولي العهد على حرصه على المتقاعدين ومتابعته ودعمه الكريم للمؤسسة في سبيل ذلك