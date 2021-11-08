الأولى

نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرات مسيرة مفخخة استهدفت فجر أمس مقر إقامته في بغداد. واعربت الكويت عن ادانتها لهذه المحاولة الاجرامية الآثمة مؤكدة تأييدها لكل الاجراءات التي يتخذها العراق لمواجهة مثل هذه الاعمال الارهابية، في حين اثارت محاولة الاغتيال موجة تنديد عربية ودولية واسعة.... (طالع ص 16).

وأجرى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا امس مع الكاظمي أعرب سموه خلاله عن بالغ شجبه واستنكاره لمحاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها فجر امس. وأكد سموه خلال الاتصال على تأييد الكويت لكل الاجراءات التي تتخذها جمهورية العراق لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية سائلا المولى عزوجل ان يحفظ العراق وشعبه العزيز من كل مكروه.

وكانت وزارة الخارجية اعربت عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لمحاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء العراقي. وقالت الوزارة في بيان لها امس إن هذه المحاولة الإجرامية الآثمة لا تستهدف الكاظمي فقط وإنما ما تحقق للعراق وشعبه من وحدة وإنجازات على الصعد كافة مؤكدة قناعتها بوعي الأشقاء في العراق لتفويت الفرصة على من أراد بوطنهم ووحدتهم السوء. وشددت الوزارة على وقوف الكويت إلى جانب العراق وتضامنها وتأييدها لكل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

في غضون ذلك قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية إن رئيس الوزراء تعرض فجر الأحد لـ«محاولة اغتيال فاشلة» بواسطة «طائرة مسيرة مفخخة» استهدفت مكان إقامته في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد مؤكدة أنه «لم يصب بأذى وهو بصحة جيدة». وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن «القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة».

من جهته سارع الكاظمي إلى طمأنة العراقيين على سلامته ودعوتهم للتهدئة وقال في تغريدة على «تويتر» إن «الصواريخ الجبانة والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا».

وقاد الكاظمي امس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة تداعيات محاولة الاغتيال وتعهد بملاحقة منفذي العملية. وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية إن «الاعتداء الإرهابي الجبان يعد استهدافا خطيرا للدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة تجاوزت على الدولة ورموزها». من جهته دان الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم الإرهابي، مؤكداً رفضه الانقلاب على النظام الدستوري في البلاد.

وفي سياق ردود الافعال أكدت السعودية وقوفها صفا واحدا إلى جانب العراق، حكومة وشعبا، في التصدي لجميع الإرهابيين. فيما شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، على أن «أمن واستقرار العراق هو من أمن دول المجلس».

وفي القاهرة دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كل الأطراف والقوى السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف. في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس ان «هذا العمل الإرهابي الواضح استهدف صميم الدولة» كما شددت البعثة الأممية في العراق على ضرورة عدم السماح للإرهاب بتقويض أمن البلاد.