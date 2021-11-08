الأولى

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«النهار»، عن البدء بدراسة اعادة النظر في قيمة الدعوم لضمان وصولها لمستحقيها متوقعة أن يتم خفض مبالغ الدعم في الموازنات المقبلة بواقع مليار دينار الى نحو2.7 مليار دينار من أصل 3.7 مليارات دينار تصرف في الوقت الراهن أي بنسبة انخفاض تصل الى 35%. وأوضحت ان التوجهات الحكومية في المرحلة الحالية تتركز على عدد من البنود وابرزها الدعوم، لافتة الى أن وزارة المالية تتبنى عدداً من الخطط الطموحة لوقف الهدر وتقليل الانفاق خلال الخمس سنوات المقبلة، عبر خلق بيئة فعالة وجاذبة لممارسة الأعمال.