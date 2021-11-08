الأولى

سجلت قيمة القروض الاستهلاكية والمقسطة، ارتفاعاً بواقع 1.3 مليار دينار بنهاية شهر سبتمبر الماضي حيث بلغت 15.63 ملياراً مقابل 14.3 مليار دينار في بداية العام، كان إجمالي القروض الاستهلاكية منها 1.77 مليار، والإسكانية 13.86 ملياراً مقارنة بـ 1.6 مليار و12.7 ملياراً بداية العام. وتراجعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بواقع 600 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بالغة 14 ملياراً مقابل 14.6 ملياراً بداية 2021، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري بواقع 646 مليون دينار، حيث سجلت 13.381 ملياراً بنهاية أغسطس مقارنة بحوالي 14 ملياراً بنهاية سبتمبر. ومنذ بداية يناير إلى نهاية سبتمبر، بلغ إجمالي ما تم انفاقه عبر نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي والمعاملات الالكترونية ما قيمته 24.6 مليار دينار قيمة ما تم إنفاقه في تلك الفترة، واشارت الأرقام إلى أن انتعاشة كبيرة شهدتها الكويت خلال تلك الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020، بزيادة قدرها 6.7 مليارات دينار، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه في الكويت عبر نقاط البيع وأجهزة السحب والمعاملات الالكترونية ما قيمته 17.9 مليارا.