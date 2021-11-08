الأولى

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لعقد جلسة البرلمان غدا في إجراء روتيني حسب جدول الجلسات المحدد رغم ان التكهنات تشير الى انه لا جلسة هذا الأسبوع لو اعلنت الحكومة عن تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم الحضور. وشهدت اللجان البرلمانية امس سباقا على اقرار القوانين ذات التكلفة المالية رغم ما تشهده الموازنة العامة من عجز وتراكمات مالية حيث وافقت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية في اجتماعها امس على اقتراحات برغبة لصرف راتب شـهري لربة المنزل الكويتية التي لا تعمل ولديها اولاد ومتفرغة لرعايتهم وتربيتهم بواقع 750 دينارا شهريا للحاصلة على الشهادة الجامعية و600 للحاصلة على الدبلوم بعد الثانوية العامة و500 للحاصلة على الشهادة الثانوية العامة او اقل. كما اقرت زيادة المساعدة المالية التي تمنح لجميع شرائح النساء بنسبة (10%) او(100) دينار ايهما اعلى كل (3) سنوات مع تخفيف ساعات العمل عن الموظفة المطلقة الحاضنة، واقتراح تخفيف ساعات العمل عن الموظفة الأرملة.

ودعت الى اصـدار قرار من وزارة الشؤون يقضي بتخصيص قسـم لايواء المعنفات يتبع ادارة الحضانة العائلية، والى قيام كل من وزارة التجارة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحفظة الخاصـة بدعم تلك المشروعات بالبنك الصناعي بانشاء وحدات متخصـصـة في كل منها لدعم المرأة الكويتية.

من جهة اخرى أعلن مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب مبارك العجمي ان اللجنة بصدد التقدم باقتراح بقانون يخص الاحتراف والاستثمار في الرياضة بهدف الانطلاق بالرياضة الكويتية من جديد. وأضاف ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الذي ابدى تجاوبا مع ما طرحته من قضايا واراء.

وأشار الى ان اللجنة ناقشت الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالرياضة والتي ستنطلق غدا، مؤكدا انها لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق حلم الرياضيين في اسرع وقت ممكن.

وعودة الى جدول اعمال الجلسة الاسبوعية، فإنه يتضمن 3 طلبات مناقشة و9 طلبات بتشكيل لجان تحقيق، وطلباً واحد بتشكيل لجنة مؤقتة للمتقاعدين، بالاضافة الى 40 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة، و11 استجوابا، منها ثلاثة مقدمة الى رئيس الوزراء سمو رئيس مجلس الوزراءالشيخ صباح الخالد، واستجوابان الى وزير الصحة، فيما الاستجواب السادس مقدم الى وزير الخارجية، والسابع الى وزير المالية، والثامن الى وزير الداخلية، والتاسع الى وزير الاسكان، والعاشر الى وزير الدفاع، والحادي عشر الى وزير التجارة.

ومن ابرز القوانين المدرجة في الجدول اقتراح يقضي بعدم اخضاع اعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/3/2025، وقانون الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية، والمداولة الثانية لكل من قانوني «المطبوعات والنشر» و«المرئي والمسموع»، وقانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. وادرج كذلك على جدول الاعمال عدد من الطلبات لتشكيل لجان تحقيق من ابرزها طلب بتكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق فيما اثير من شبهات فساد مالي وغسيل اموال في قضايا «الصندوق الماليزي وصندوق الجيش والايداعات والتأمينات واليوروفايتر والرافال والتحويلات» على ان تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.