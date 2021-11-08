الأولى

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، أن اهتمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقضية من تجاوزوا الـ60 عاماً كان له أكبر الأثر وأطيبه، خاصة وأن هذا الاهتمام قد انبثق عن إلمام كامل وتفهم عميق لكل أبعاد الموضوع الاقتصادية والوطنية والإنسانية قائلا: يحدوني أمل كبير في أن يكون للقيادة السياسية كلمة فصل في هذا القرار، تعيد الأمور الى مسارها العلمي الموضوعي في ضوء مصلحة الكويت، وفي ضوء اعتبارات العدالة والانسانية. واضاف الصقر في تصريح صحافي: إن من حق الكويت التي استثمرت في الخبرات لديها أن تستمر في الاستفادة ممن تجاوزوا الـ 60 عاما، خصوصا أن الدراسات العالمية أثبتت أن المرحلة العمرية بين 60 و70 عاما هي الأكثر إنتاجا.

وقال الصقر، إن الكويت تنظر إلى قضية إصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية كقضية وطنية مثلثة الأبعاد، أولها أنها المدخل الأهم لإصلاح أوضاع الميزانية العامة والشرط الأساس لتعزيز الهوية الوطنية والجسر الذي تنتقل عليه الكويت لتكون دولة منتجين.

وأضاف أن هذه الأبعاد تتمثل في إصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية ولا تكون «بقرارات مجتزأة وغير مدروسة»، بل من خلال خطة متكاملة طويلة المدى تستند إلى احتياجات البلاد ونموذجها التنموي».

وشدد على أن الغالبية العظمى ممن يشملهم القرار هم من أصحاب الأجور المتواضعة الذين لن يستطيعوا سداد الرسم المطلوب (2000 دينار سنوياً)، أما القرار الجديد فإنه من الناحية المالية - لا يعدو كونه تخفيضاً لهذا الرسم الى قرابة النصف، ولكن القرار الجديد يتميز بأنه يخفض الضغط على منظومة الخدمات الصحية في البلاد بنسبة بسيطة جداً لا تتجاوز 2%.

وتساءل أين العدالة في استثناء الوافدين العاملين في الدولة؟ وإذا كان استثناء حملة الجنسية الفلسطينية لفتة انسانية مستحقة وواجبة التقدير، فماذا عن حملة جنسيات عربية أخرى تعيش بلادهم ظروفاً قاسية تفرض استثناءهم أيضاً؟ علماً أن الأصل والسائد في التعامل مع من تقدموا في السن هو أن يحصلوا على مزايا جديدة تقديراً لخدماتهم الطويلة، أما قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة فهو يسير بعكس هذا التيار العادل والانساني، إذ يفرض عليهم رسوماً لا تفرض على من هم أقل خدمة وخبرة وأعلى منهم أجراً.