«المركزي»: 41.6 مليار دينار التسهيلات الائتمانية النقدية

مال وأعمال

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 0?1 في المئة في شهر سبتمبر الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 38?9 مليار دينار كويتي (نحو 128?6 مليار دولار).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 0?2 في المئة في سبتمبر الماضي لتبلغ 35?1 مليار دينار (نحو 116?2 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 1?2 في المئة لتبلغ 2?032 مليار دينار (نحو 6?72 مليار دولار) في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات (المركزي) عند 2?9 مليار دينار (نحو 9?6 مليار دولار).

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0?6 في المئة ليسجل 76 مليار دينار (نحو 251 مليار دولار) لافتة إلى أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية انخفض 3?1 في المئة ليبلغ 5?79 مليار دينار (نحو 19?1 مليار دولار).

وذكرت أن ودائع لأجل لدى (المركزي) انخفضت في سبتمبر الماضي بنحو 2 في المئة لتبلغ 2?24 مليار دينار (نحو 7?41 مليارات دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 1 في المئة لتبلغ 41?6 مليار دينار (نحو 137?7 مليار دولار).

ولفتت إلى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 1?375 في المئة في حين ارتفع تمويل الواردات الكويتية 25?8 في المئة في أغسطس الماضي على أساس شهري لتبلغ 758 مليون دينار (نحو 2?5 مليار دولار) في حين استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار عند 300 فلس.

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.

