«الأهلي المتحد» فاز بجائزة «آسيا موني» أفضل بنك إسلامي في الكويت

مال وأعمال

فاز البنك الأهلي المتحد بجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام2021 من مجلة آسيا موني «asiamoney»، وهي أحد إصدارات مجموعة يورومني العالمية المرموقة، وذلك تقديرا لريادة البنك ودوره في دعم النمو الاقتصادي مع إعطاء الأولوية لسلامة العملاء والموظفين على حد سواء، واستخدامه للتكنولجيا لأتمتة عملياته الرئيسية وتقليل وقت تنفيذ المعاملات بشكل كبير، فضلا عن نجاح البنك في التكيف مع ظروف التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كوفيد 19 والتعاون مع الجهات المختصة لتقديم خيارات أعرف عميلك الرقمية التي تضمن للعملاء الحصول على الخدمات التى يطمحون إليها بأقصي قدر من السرعة والسهولة والأمان.

وكذلك تطرقت مجلة آسيا موني في عوامل منحها للجائزة للبنك الأهلي المتحد، إلى ما حققه في وقت سابق من هذا العام من نجاح كبير في إصدار صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بمبلغ 600 مليون دولار لتدعيم قاعدة رأس المال، وقد تجاوزت الاكتتابات في هذه الصكوك 1.8مليار دولار، بما يغطي 3 أضعاف حجم الإصدار المستهدف، مما يعكس ثقة المستثمرين في إدارة البنك وأدائه وأعماله. وقد تم إدراج هذه الصكوك في بورصة «ناسداك دبي»، البورصة الدولية للمنطقة، وهو ما يعكس مركز البنك الأهلي المتحد القوي كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في على مستوي المنطقة ككل، وكذلك اختيار البنك للتوقيت المناسب وحجم وشروط الإصدار والأسواق المستهدفة والتي كانت عاملا حاسما لنجاح هذا الإصدار بعد أن قام البنك بتعيين كل من سيتي بنك، وبنك إتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارتر، كمنسقين عالميين بجانب دورهم مع كل من بيتك كابتال وكامكو إنفست ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الدولي كمدراء إصدار واكتتاب مشتركين.

وبهذه المناسبة أفادت الرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المتحد جهاد سعود الحميضي،: «يشرفنا أن نحصل على هذا التكريم المرموق من مجلة آسيا موني ذائعة الصيت، وهو ما بعد تقديرا للجهود المتميزة التي بذلها البنك للحفاظ على موقعه الريادي،وتعزيز مكانته في سوق الصيرفة الإسلامية، ونجاحه في طرح منتجات وحلول مصرفية مبتكرة ونموذجية تلبي الاحتياجات المتنامية لهذا القطاع، وتكون قادرة على الوفاء بالتزامتنا تجاه عملائنا .

وأضافت الحميضي: كان قرار إدارة البنك الأهلي المتحد للتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية هو نقطة التحول الفارقة في مسيرة عمل البنك، والتي جاءت وفق خيار استراتيجي لمساهمى البنك ليخطو بثبات نحو مباشرة أعماله كبنك اسلامي اعتبارا من يوم الخميس الموافق الأول من أبريل 2010، ومنذ هذا التاريخ استطاع البنك أن يحقق نجاحات متتالية على الرغم من المنافسة الكبيرة في قطاع الصيرفة الاسلامية والتي تصاعدت حدتها في السنوات الأخيرة.

وأكدت الحميضي أن إلتزام البنك الأهلي المتحد بالاستدامة، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتميز خدماته المصرفية من خلال عملية التحول الرقمي، وقدرته على التغلب على التحديات الناجمة عن انتشار كوفيد - 19 إنما تؤكد نجاحه فى تقديم نموذج للنجاح والتقدم يستحق أن نفخر به.

وأعربت الحميضي عن ثقتها في قدرة البنك الأهلي المتحد على مواصلة مسيرته في مجال الابتكار واستخدام أحدث مستجدات التكنولوجيا في القطاع المصرفي بما يعزز كفاءة التشغيل ويرسخ مكانة البنك كأحد البنوك الرائدة في دولة الكويت».

