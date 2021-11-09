«وربة»: الدخيل رئيساً لمجموعة إدارة المخاطر

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن تعيين ضرار الدخيل رئيسا لمجموعة إدارة المخاطر للبنك، ويعتبر الدخيل أول كويتي يترأس مجموعة إدارة المخاطر في القطاع المصرفي في دولة الكويت، بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي.

وأوضح البنك في بيان صحافي أن تعيين الدخيل يأتي ضمن استراتيجية «وربة» الرامية لتعزيز قياداته الوطنية، التي تسهم في نمو وازدهار أعماله، وكذلك رؤيته الثاقبة في تدعيم موارده البشرية من الكفاءات الوطنية، وفي مقدمتهم المراكز القيادية.

وذكر البنك بأن استقطاب العمالة الوطنية يُعد من الاستراتيجيات الرئيسية التي ينتهجها، حيث ارتفعت نسبة العمالة الوطنية في «وربة» حالياً لتصل لأكثر من 75% وهي نسبة تتخطى المطلوب من الجهات التنظيمية، لافتاً إلى أن هناك خططاً أخرى لزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة. وأشار البنك إلى أن الدخيل يتمتع بخبرات واسعة ومتنوعة في القطاع المصرفي، تمتد لاكثر من 20 عاماً، اكتسبها بمختلف القطاعات، حيث بدأ مشواره المهني في القطاع المصرفي في عام 2000، ثم التحق وشارك مع فريق العمل المؤسس لاحد البنوك المحلية في عام 2005، وتدرج وظيفياً حتى تم تعيينه بوظيفة مدير اول ادارة هيكلة الديون. هذا وقد شغل الدخيل منصب مدير عام لمجموعة ادارة المخاطر في عام 2020 في أحد البنوك المحلية قبل أن يلتحق بالعمل لدى بنك وربة.

الجدير ذكره أن الدخيل حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت، بالإضافة الى درجة الماجستير في الادارة العامة من الجامعة الامريكية للشرق الاوسط في الكويت، هذا بالاضافة الى حصوله على شهادات مهنية ودورات قيادية من جامعة هارفارد العريقة، و جامعة انسياد الفرنسية في مجال القطاع المصرفي عموما

وادارة المخاطر خصوصا.

