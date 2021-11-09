الصندوق الكويتي.. نصف قرن من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية

مال وأعمال

أوضح نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية نضال العليان أن الصندوق، وعلى مدى أكثر من نصف قرن، أسهم بدور فاعل وجهد واضح في دفع مسيرة التنمية الإقليمية والعالمية كأول مؤسسة تنموية من نوعها في المنطقة. ولكن ومنذ بداية العقد الجديد أصبح أكثر تفاعلا مع المستجدات وتطورات التنمية المجتمعية المحلية بما يتماشى مع ما يقوم به من جهود تنموية في العالم النامي.

حيث أكد العليان أن الصندوق الكويتي للتنمية يقوم بتعزيز مسؤوليته الاجتماعية محلياً من خلال مساهمته في الكثير من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية داخل الكويت وبما لا يخل بمهمته ورسالته الأساسية .

ولعل أبرز هذه المساهمات جاءت في عام 2002 حيث تم الاتفاق بين بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا) والصندوق الكويتي على إصدار البنك سندات لصالح الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية وبفائدة 2 % سنويا لمدة 20 عاما.

وفي نفس السياق الخاص بالقضية الإسكانية، بين العليان انه ومنذ العام 2003 قام الصندوق باستقطاع ما لا يزيد عن 25 % من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وحتى الآن تم تحويل مبلغ 376 مليون دينار كويتي إلى المؤسسة، فيما من المقرر، بعد إقرار الحساب الختامي للسنة المالية 2020-2021 من قبل مجلس الأمة، تحويل المبالغ المستحقة عن هذه السنة المالية والتي تبلغ 89 مليون دينار لصالح المؤسسة.

ومن أهم ملامح الدور المحلي للصندوق أيضا الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع الخاص الكويتي، ويتجلى ذلك في نواحي كثيرة في مقدمتها حرصه على تشجيع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات الكويتية على المشاركة في تنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق في الدول المستفيدة من نشاطه الإنمائي. إذ بلغ إجمالي استفادة المكاتب وشركات المقاولات الكويتية منفردة من قروض ومنح الصندوق ومنح الكويت حوالي 569.3 مليون دينار (حتى يونيو 20210) ، بينما بلغ إجمالي استفادتها بالتآلف مع شركات أجنبية حوالي 161.4 حوالي مليون دينار (حتى يونيو 2021).

وأضاف نائب المدير العام أن للصندوق دوراً بارز ورائد في تعزيز التنمية البشرية في الكويت من خلال برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، الذي أطلقه عام 2004 بهدف تنمية الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرة في مسعى لزيادة إمكاناتهم وخبراتهم، وتزويد السوق المحلي بالكفاءات، حيث بلغ إجمالي عدد خريجي البرنامج منذ اطلاقه وحتى سبتمبر 2021 789 متدرباً ومتدربة.

فضلا عن مبادرة برنامج (كن من المتفوقين) الذي أطلقه عام 2010 بالتعاون مع وزارة التربية لتوعية الأجيال الجديدة بأهمية التعاون المشترك وضرورة تضافر جهود التنمية بين الدول المختلفة عبر رحلات لطلبة المرحلة الثانوية المتفوقين الى بعض الدول المستفيدة من مساعدات الصندوق الانمائية. وفي هذا الإطار قام الصندوق بترتب زيارات لأكثر من 15 دولة لعدد 264 من الطلاب والطالبات المتفوقين.

علاوة على ذلك، ذكر العليان ان الصندوق الكويتي كان من أوائل المؤسسات التي أسهمت في موارد صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أطلقه مجلس الوزراء بمبلغ 30 مليون دينار، مساهمته من الصندوق الكويتي في دعم جهود حكومة الكويت في مكافحة جائحة كوفيد-19 في الكويت.

وبين العليان عن قيام الصندوق نيابة عن الكويت بسداد مساهماتها في عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية الإنمائية بما يخدم أهداف سياسة الدولة الخارجية، وتغطية تعهدات دولة الكويت في اجتماعات المانحين للمساهمة في دعم ومساعدة الدول النامية.

كما أوضح نائب المدير العام أن مساهمة الصندوق مؤخرا في تمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين العراق والكويت تقع تحت إطار مسؤوليته الاجتماعية في دعم التزامات الكويت البيئية المحلية والإقليمية والدولية، وفي دعم جهود التنمية داخل الكويت من خلال تقليل الآثار الصحية والاقتصادية السلبية للعواصف الرملية.

ويأتي المشروع المذكور والذي يسهم الصندوق في تمويله بمنحة مقدارها 4 ملايين دينار (حوالي 13.2 مليون دولار)، تتويجاً لجهود العمل المشترك والتعاون الثنائي بين دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة، أبرزها خلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وتوسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز الشراكات العالمية والتعاون في تحقيق الأهداف الإنمائية.

وبين العليان أن الصندوق يعتمد كلياً على موارده الذاتية في تمويل أنشطته الإنمائية لمساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى، بما في ذلك تقديم القروض والمساعدات الإغاثية الاخرى.

