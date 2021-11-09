افتتاح «أجيال السينمائي التاسع» في قطر تحت شعار «يلا نبدأ»

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انطلق في الحي الثقافي «كتارا» حفل افتتاح مهرجان أجيال السينمائي التاسع الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام بإطلالة مميزة لنخبة من كبار الضيوف على السجادة الحمراء، ليعلن عن إطلاق باقة من العروض السينمائية والموسيقية والفنية وغيرها من الأنشطة الثقافية الشائقة التي سيستمتع بها الجمهور على مدار أسبوع كامل.

يُقدِّم المهرجان، الذي يستمر حتى يوم 13 نوفمبر، مجموعة متنوعة من الأنشطة للجماهير في قطر من المقيمين والزائرين.

ومنها عرض 85 فيلماً من 44 دولة تضم 31 فيلماً طويلاً و54 فيلماً قصيراً لمخرجين صاعدين ومرموقين. كما يحتفظ مركز أجيال للإبداع بمكانته كوجهة مفضلة للجماهير خلال المهرجان باحتضانه عدداً من الجلسات الحوارية الثقافية، والعروض الموسيقية، إلى جانب الفعالية الشهيرة جيكدوم، ومعرض أجيال الفنيّ، ليضمن لجميع زائريه صُنعَ ذكريات خالدة.

وانسجاماً مع شعار المهرجان هذا العام «يلا نبدا»، يواصل مهرجان أجيال تقديم فعالياته في صيغة مدمجة، لتوفير السلامة للزائرين وللوصول في الوقت ذاته إلى شرائح أوسع من الجمهور حول العالم.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة حسن الرميحي، مدير المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: في الوقت الذي توقّف فيه العالم خلال العامين الماضيين، بعد أن سادته حالة من الغموض والشك، كنَّا في مؤسسة الدوحة للأفلام نمضي في طريقنا للأمام قدماً، ونواصل قيادتنا لمجتمعنا الإبداعيّ للتغلّب على ما واجهناه من تحديات، والمحافظة على مسيرة نمونا ونجاحاتنا دون توقف، من خلال إطلاق مهرجان أجيال السينمائي بصيغة مدمجة، ليكون من بين أوائل الاحتفالات الثقافية على مستوى العالم التي تُقام بهذه الطريقة المبتكرة. ثم واصلنا بعدها تطبيق هذه الطريقة الجديدة في برامجنا وأنشطتنا التي نقيمها على مدار العام، لاكتشاف مواهب جديدة، ودعم الأسماء الواعدة، والاحتفاء بالمواهب والأصوات المستقلة التي تسرد قصصاً تعبر عن إنسانيتنا».

وتابعت: «مع هذا، لم يكن عملنا مقتصراً في يوم من الأيام على قطر وحدها، إذ نحلم دائماً بمد جسور التواصل لبناء مجتمع إبداعيّ في المنطقة، بل والعالم؛ مجتمعٌ تُسمَع فيه أصوات الجميع، وتحُترم فيها كافة الرؤى وتنال ما تستحق من تقدير. لقد شهدنا كيف تحولت صناعة الإبداع في قطر لتحطِّم حواجز الجغرافيا وتتخطى الحدود لتزيد صوتنا الجماعي قوة وصلابة. فمعاً، سنواصل تجديد روحنا الإبداعية لندعم التواصل بيننا ونزداد إشراقاً أكثر من أي وقت مضى».

وضمت قائمة كبار الضيوف الذي أطلوا على السجادة الحمراء أمير جديدي، وفرشتة صدر عرفائي، وحميد غرباني من فيلم بطل، والمصورة المرموقة بريجيت لاكومب. ومن الدبلوماسيين السفيرة الإسبانية بيلين ألفارو، والسفير الفلسطيني منير عبد الله علي غنام، والسفير الفرنسي جان بابتيست فيفركما ضمت القائمة الشيخ عبد العزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني، وحمد بن عبدالعزيز الكواري وزير دولة بدرجة نائب رئيس الوزراء، وعيسى المهندي، والشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، وأحمد النملة، وياسمين حمدان، وإيليا سليمان، وسعد بورشيد.

