«الوطني للثقافة» وقَّع مذكرة تفاهم وتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

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وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مذكرة تفاهم وتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في مقر المجلس وذلك بحضور الأمين العام للمجلس كامل سليمان العبدالجليل ورئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الحميدي العجمي والوفد المرافق له والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس د. عيسى الأنصاري ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس محمد بن رضا.

وقال الناطق الرسمي للمجلس والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري «ان توقيع مذكرة التفاهم والتعاون يأتي لزيادة أواصر التعاون وبناء جسور الشراكة بين المجلس والجمعيات الأهلية وقطاعات المجتمع المدني بكافة هيئاته ومؤسساته والتنسيق المشترك بينهما لتحقيق رؤية الحكومة في مشروع التنمية المستدامة».

وزاد «أن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان هي من الهيئات المستقلة التي تم إشهارها بقانون عام 2004 وتهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في دولة الكويت وترسيخ العمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق إصدار المنشورات وتنظيم اللقاءات والمحاضرات والتعاون مع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية المماثلة في الأهداف. وأضاف «بأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان هي من الجمعيات الرائدة في مجالها وقد امتازت بالحصول على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في يوليو 2018».

وقال «لقد ترجم الامين العام للمجلس كامل العبدالجليل بقوله ان هذه المذكرة تستثمر الوضع الحضاري لدولة الكويت في هذا المجال بالنظر لتاريخها الداعم لمقومات السلام العالمي حيث تنص المذكرة على التعاون في مجالات عدة منها تنسيق حملة إعلامية مشتركة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتسويق للفعاليات المشتركة ، وتبادل المعلومات والتقارير الخاصة ذات الصلة بثقافة حقوق الانسان ، وإعداد المعايير الأساسية وتشكيل لجان متخصصة لخلق رؤية واضحة في مجالات تبادل البحوث والاستشارات بصفة دورية كما تهدف إلى خلق شراكة استراتيجية إنسانية تخدم حق الانسان في التمتع بالحقوق الثقافية».

وأضاف «ان الكويت متميزة بالحضور الإنساني الذي وصل للعالمية بعد نيل الكويت لقب مركز العمل الإنساني وحصول سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه على لقب قائد العمل الإنساني ، وان المجلس سيسعى لدعم أنشطة الجمعية في الجوانب الثقافية لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان ذات الصلة». هذا وقد حضر من الجمعية الكويتية لحقوق الانسان كل من الأمين العام حسين العتيبي ، ميسون عبدالرحيم مدير المشاريع بالجمعية ، ومشاري السند عضوا.

