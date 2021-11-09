تعاون ثقافي مع جمهورية أرمينيا

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التقى أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل في مكتبه سفير جمهورية أرمينيا لدى دولة الكويت سارمين باغدا ساريان ، وجرى خلال اللقاء بحث تفعيل اتفاقية التفاهم والتعاون الثقافي بين البلدين، وتم الاتفاق على إقامة مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بين أعضاء الجمعية الكويتية لفنون التصوير التي تربطها مع المجلس مذكرة تفاهم وتعاون ويكون موضوعها عن دولة الكويت وذلك بمناسبة مرور 60 عاماً على الاستقلال. وحول ذلك قال الناطق الرسمي للمجلس والأمين العام لقطاع الثقافة د. عيسى الانصاري: (ستستضيف سفارة جمهورية أرمينيا الفائزين الثلاثة الأوائل من أعضاء الجمعية الكويتية لفنون التصوير في مسابقة لفن التصوير الفوتوغرافي في رحلة إلى العاصمة الأرمينية (يريفان) وستتم إقامة معرض فني وثقافي للمصورين الكويتيين هناك وذلك تفعيلاً للعلاقات الثقافية والفنية الثنائية بين البلدين.

