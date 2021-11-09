loader

علم ومعرفة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تعاون ثقافي مع جمهورية أرمينيا


التقى أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل في مكتبه سفير جمهورية أرمينيا لدى دولة الكويت  سارمين باغدا ساريان ، وجرى خلال اللقاء بحث تفعيل اتفاقية التفاهم والتعاون الثقافي بين البلدين، وتم الاتفاق على إقامة مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بين أعضاء الجمعية الكويتية لفنون التصوير التي تربطها مع المجلس مذكرة تفاهم وتعاون ويكون موضوعها عن دولة الكويت وذلك بمناسبة مرور 60 عاماً على الاستقلال. وحول ذلك قال الناطق الرسمي للمجلس والأمين العام لقطاع الثقافة د. عيسى الانصاري: (ستستضيف سفارة جمهورية أرمينيا الفائزين الثلاثة الأوائل من أعضاء الجمعية الكويتية لفنون التصوير في مسابقة  لفن التصوير  الفوتوغرافي في رحلة إلى العاصمة الأرمينية (يريفان) وستتم إقامة معرض فني وثقافي للمصورين الكويتيين هناك وذلك تفعيلاً للعلاقات الثقافية والفنية الثنائية بين البلدين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة