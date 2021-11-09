«صاحب السر».. تجربة غرائبية وفانتازيا مثيرة عن الحياة والموت

علم ومعرفة

«كنت أعرف الكثير عن كبرائهم.. وياويل من أسرار أناس يظنون أنهم قد دفنوها للأبد.. أسرار إن هتكت سقطت وجوه وانتهت أكاذيب خادعة وضاعت الهيبة عمن يشمخون بأنوفهم غطرسة.. وتغيرت أحوال كان أصحابها يتوهمون أنها راسية كالجبال.. ربما تكون هذه هي التي أتت بي إلى هذا المكان الموحش.. لكن كيف أعرف هذا وأنا حبيس هنا إلى أن ألقى الله؟!.. من يبدد هذه الحيرة التي تنهش روحي ؟».

بهذه العبارات يقدم الكاتب والروائي الدكتور عمار علي حسن روايته الأحدث «صاحب السر» التي صدرت بالقاهرة مؤخراً عن الدار المصرية اللبنانية.. والعبارات التي تسطرت على الغلاف الأخير للرواية تبدو هي مفتاح قراءتها والمجملة لأحداثها فيما تعد الرواية برمتها إجابة عن هذه التساؤلات.

في هذا العمل السردي الممتع والمشوق يخوض عمار علي حسن تجربة مختلفة على مستوى الموضوع والشكل ومراوحته بين ما هو واقعي ومألوف وبين الغريب الذي يخلط بين السحر والخوف والأمل حين يضع الحياة مقابل الموت.. والحضور في وجه الغياب. يعيش بطل الرواية «مرزوق الحر» أياماً عصيبة بعد أن دفنه كبار القرية حياً لتموت معه أسرارهم.. حيث كان قد أتيح له وحده معرفة الكثير من تجارتهم الحرام وسرقاتهم التي لا تتوقف وأفعالهم المشينة وانحلال نسائهم.. فهو دارس للقانون ما مكنه من أن يكون مرجعاً لأهل القرية في كل ما يكتبونه من أوراق ثبوتية فصار مستودع أسرارهم.. كما أن أباه يعمل خياطاً بسيطاً وكل نساء القرية تأتي إليه وتثرثر أمامه بالكثير من الأسرار التي وصلت إلى مسامع الابن.

في المقبرة يكلم البطل «مرزوق» الراقدين حوله من الموتى فيعرف منهم أسراراً أكثر تجعله راغباً في الخروج للحياة فيكافح بلا انقطاع وهو محاط بالرعب والفزع والكوابيس التي تداهمه وهو مفتوح العينين ويغالب الروائح الكريهة وعلامات النهاية التي تهاجمه كل لحظة.. لكن هذه الأجواء لا تعني أننا أمام رواية رعب إنما حالة فنية مشوقة لها أبعاد اجتماعية ونفسية مخيفة.. ولا تخلو من مغزى فلسفي وسياسي عن الإنسان الذي عليه أن يصارع طويلاً في سبيل الخروج من الضيق إلى البراح. تبدو الرواية غاية في الغرابة من حيث المكان فهي تدور بأكملها داخل قبر متسع يسميه الراوي «منامة» حيث يفيق بطلها من غيبوبة الكبد ليجد نفسه مكفناً مدفوناً وهو هنا يمر بمجموعة من الخيالات ويسمع أصوات الموتى ويحدثهم ويسامرونه في فانتازيا غرائبية مثيرة.. وتتسع الدهشة عندما يقابل حبيبته التي فارقت الحياة قبل سنوات.. تتميز الرواية بأسلوب سرد محكم وشاعري جذاب.. مفعم بأبعاد ثقافية وتراثية وصوفية.. يكشف في كثير من مناطقه عن عالم القرية المعقد بتشابكاته وعلاقاته الغريبة.

مما جعل عالم الرواية متسماً بالفرادة هو قدرة المؤلف على نسج أجواء الخيال المفعم بالغريب والسحري ليقدم تجربة صعبة ونص مليء بالحيوية والتشويق تجبر القارئ على الاسترسال والاندماج معها لاكتشاف خباياها ومعرفة ماذا جرى لبطلها المريض جسداً والجسور روحاً.. مما يجعلنا أمام تجربة إبداعية جديدة وثرية وغريبة للكاتب والروائي د. عمار علي حسن.. الذي تعد هذه الرواية «صاحب السر» هي الثانية عشرة في إبداعه الروائي إلى جانب سبع مجموعات قصصية وسيرة ذاتية سردية.. وعشرون كتاباً في الثقافة والتصوف وعلى الاجتماع السياسي.. وقدمت عن أعماله ما يقرب من عشرين رسالة جامعية بين الماجستير والدكتوراه داخل مصر وخارجها.. إضافة إلى المئات من الدراسات والمقالات النقدية.

