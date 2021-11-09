العهد الجديد.. يحتاج حكومة تكنوقراط

آراء

العهد الجديد تسلم تركة ثقيلة من فساد ونهب للمال العام بسبب المتنفذين الفاسدين والذين تخلص من معظمهم في الفترة السابقة. وهذه بداية جيدة تحسب للعهد الجديد. لذلك فإن المواطن يأمل من العهد الجديد البدء في الاصلاح الشامل المطلوب؛ بخلق حكومة اختصاصيين من الكفاءات الوطنية المخلصة لبلدها، تعمل على تحقيق تطلعات العهد الجديد في اصلاح الاوضاع والا تتكرر تشكيلات الحكومات السابقة من حيث اختيار الوزراء من غير ذوي الاختصاصات المطلوبة ومن غير الجادين في العمل من اجل مصلحة بلدهم مما أخر تقدم البلد ووضعه على مشارف الانهيار الاقتصادي والعلمي والثقافي والخدمي.

لذلك حان الوقت لاختيار مجلس وزراء بطريقة حيادية ذي فنية عالية في التخصص وذي رؤية واضحة للمستقبل، يعمل بشفافية كاملة وصلاحيات غير منقوصة لتحقيق التنمية الحقيقية المطلوبة، وخلق الدولة المدنية المنفتحة على العالم للاستفادة مما هو موجود من خبرات في الادارة والتعليم وتطوير الخدمات الشاملة لخدمة مواطنيها وتطوير أسواقها المالية وجذب الاستثمارات لصنع موقع للبلد كمركز مالي وتجاري واستثماري في المنطقة.

لقد حان الوقت للعهد الجديد لاختيار حكومة تخصصية تحقق اماني وطموحات المواطن في اختيار ممثليهم من أعضاء مجلس الامة القادرين على التعاون مع العهد الجديد في وضع رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلد بطريقة علمية وفنية عالية وليس لهم ولاء الا للوطن في تحقيق مصالحه ومصالح مواطنيه وبمعاونة وتفعيل الأجهزة الرقابية ودعمها برجال ذوي مصداقية وولاء للوطن... انها أمنية أتمنى ان يحققها العهد الجديد لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.. والله المستعان.

