أنـت مواطـن؟ اقثـك

آراء

نحمد الله سبحانه وتعالى أننا في بلد يعمل بدستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويرتب اختصاصات السلطات الثلاث بحيث لا يتم تداخل فيما بينهم، واخص المادتين (7-8) من الدستور الكويتي المواطن بصورة كبيرة حيث تنص المادة (7)، (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين) وتنص المادة (8) (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة والتراحم وتكافؤ الفرص للمواطنين) وهاتان المادتان خصصهما الدستور للمواطن الذي بات اليوم يعيش في حالة نفسية تشعره انه بات غريباً في وطنه من حيث الاداء الحكومي على مدى عشرة عقود مضت كونها تعمل وفق اجندة خاصة لا يشعر من خلالها المواطن بانه المستفيد من هذا العمل بالاضافة لاداء السلطة التشريعية الذي اصبح يغني في واد آخر بعيد كل البعد عن آمال وطموحات المواطن الكويتي البسيط الذي كان هو العامل الرئيس في وصولهم للكراسي الخضراء التي تمنحهم الغنى بعد البساطة بالحال وتجعلهم قريبين من صاحب القرار ويخلق لهم نفوذا يجنون من خلاله المكاسب والشواهد كثيرة من خلال التعيينات ونقل ذوي القربى والشله لمناصب ومراكز لم تكن ان لم يجلس فلان على الكرسي الاخضر السحري، وكل هذا مع تردي الوضع العام من خلال الخدمات العامة والكمالية وتردي الوضع الاقتصادي بما يخص المواطن الكويتي البسيط الذي ينتمي للغالبية الصامتة الذي لا يرى اي تقدم أو تطور أو اصلاح منشود وبات حاله مع السلطتين يتوافق مع المثل العربي الذي يقول (عشمني بالحلق خرمت أنا وداني، لا وداني خفت ولا الحلق جاني) واصبح المواطن الكويتي يعيش حالة يقال عنها باللهجة الكويتية (القثا) يعني اضايقك أو اجعلك تشعر بنوع من عدم الراحة ومن يصاب بالقثا يشعر بنوع من عدم الراحة والقلق وضيقة الصدر ولا تجد اغلبية اهل الكويت من المرضى بالضغط والسكر والقولون العصبي الاحساس بالخوف من الحاضر والمستقبل القريب والبعيد، وفوق كل هذا وذاك يخرج لك البعض من الذين يقتاتون على موائد السلطتين وعلى كبار القوم وعلى جراح المواطن ويتفننون في القثا الذي ينشرونه على المواطن البسيط وبات واقع حالهم يقول أنت مواطن راح اقثك! وخل انشوف انواع القثا الكلامي الذي بات يكثر في وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) بسنع ومن غير سنع.

والقثا بات سمه للبعض لانه هذا مطلوب منهم وهو دورهم بهذا الوقت من الزمن بحيث يقع ضمن احساس وقياس رد فعل الشارع الكويتي البسيط الذين هم بالاصل بعيدون عنه جملة وتفصيلا أو هو من اجل ان يفهم الوطن البسيط أن القثا قادم له ولا فرار منه، ويشوف واحد يطلع ويقول نريد نظاماً متكاملاً للضرائب عشان توازن اقتصادي! حلو توازنك على من سيكون التاجر أو المواطن البسيط أبو المعاش؟ وهل الجهات المالية الخاصة ستكون هي الهدف لهذه الضريبة التي سوف تعمل توازناً اقتصادياً؟ وبرفع له الثاني الذي تورم من خيرات هذا الوطن من خلال مناصبة السابقة ويقول أنت مواطن هدفي اقثك وافتخر اني استطعت الغاء قروض المواطنين! وانت فرحان بزيادة هموم المواطن قشيقك بالوطن؟ ويزيد الملح على الجرح بكلامه انه يصف تأجيل القروض على فترتين بسبب فيروس كورونا المستجد انه خطأ فادح! وهنا اقول له هل تعرف من استفاد فعليا بالتأجيلين المذكورين؟ ان لم تعرف سأقول لك ان المستفيدين فعليا ليس المواطن البسيط بل المجتمع الذي تنتمي له وسأكون الابراج العاجية الذي ينظرون للمواطن العادي من فوق وانه صغير وهذا الذي يأخذه كثير عليه، ويطلع لك الثالث ويقول ديرة تمشي على البركة والعلاج بالخارج (فسفسة) الديرة على البركة حلو انت قيادي سابق ليش ما عدلتها يا حظي! والعلاج بالخارج فسفسة صح لانهم يعطونه للمتمارض والعيار صاحب الواسطة والنفوذ ويحرمونها من المريض الحقيقي من المواطنين البسطاء الذين تحاول التنصل منهم اليوم! وان العلاج بالخارج فسفسة قولهم يسنعون ويعدلون التطبيب ويجلبون النافع والمفيد ويتركون العمل في نظرية ارخيص وكويس وانت اترك عنك العيش في جلباب الناس المخملية، ويطلع الرابع ويقول انت مواطن؟ راح اقثك ويقول اللطيف ليش الكويتي لازم يسكن في بيت؟ ليش يا الحبيب وانت وين ساكن في جحر مثلا؟ وليش تحرم ما حللته لنفسك؟ وهل تكنيز الاموال يجعلك تبيع اشقاؤك بالوطنية؟ واحلاهم صاحب (القرطوع) يطلب من المواطن قرطوع وهو كله قراطيع ويعرف زين من وين زادت وكثرت عنده القراطيع بعد ما كان يملك قرطوعا واحدا، والمهم عند هذه النوعية من البشر هو نشر القثا على اهل الكويت وفرض اجندات الأسياد على الكويتيين من اجل ان نصل لمجتمع يكون من طبقتين فقط بعدما يسحقون الطبقة الوسطى، وكل هذا يهون مقابل تخبط وقثا وزارة التجارة الموقرة التي هي ضمن حكومة رشيدة تعمل على تصحيح التركيبة السكانية! بما يخص من هم فوق الـ60 عاما من الوافدين طاخ وطيخ و500 دينار ومرة 2000 دينار وعقب 1000 دينار وجاهم الرد من الفتوى والتشريع كمنقذ لهم لأن الطبقة المخملية تبي وتعشق الوافد ايا كان عمره من دون النظر لما يقدمه لهذا الوطن العزيز وآخرتها 500 دينار وتأمين صحي والقثا للمواطن الذي عاش في صراع بين مؤيد ومعارض لهذا القرار كان الاجدر العمل بصمت حتى تصلوا لرضا من تحبون، وبعد هذا كله يخرج خبر من نفس الوزارة الموقرة يقول للمواطن الكويتي البسيط (ابي اقثك) ان الوزارة بصدد الغاء قرار (ثبيت اسعار السلع بعد عودة الحياة الطبيعية، خوفا على التاجر وان هذا القرار اجحاف في حقه)! والله ان صدق هذا الكلام هذا يعني ان القثا المواطن صار عاملا مشتركا بين القيادي والمخملي والمواطن له الله، بس السؤال للوزارة الموقرة هل تلغي التثيبت لانك نجحت في محاربة الغلاء المستمر بالسلع الاستهلاكية والكمالية؟ ما اقول إلا يا حظي، والقثا الوزاري الثاني تابع للبلدية الموقرة عيل في 7 كيلو مترات واجهة بحرية بـ2 مليار دينار! وان تم توقيع عقدين لاعمدة الإنارة في احدى مناطق الكويت بمبلغ 338 مليون دينار من دون ما يذكر كم عدد الاعمدة! وما المساحة الفعلية التي تنيرها! لكن السؤال المهم لمعالي وزير البلدية الموقر كيف تصرف هذه المبالغ والحكومة الرشيدة تقول ما فيش بيزات ونبي الدين العام؟! وفوق كل هذا القثا الكبير المنح والهبات والقروض والعمل بالمثل الشعبي (عين عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب).

وبالختام الخمسة الذين ذكرناهم ليسوا فقط بل هناك الكثير منهم يبحثون عن رضى معازيبهم على مصلحة وحياة المواطن الكويتي البسيط وهنا اتمنى عليهم ان يعرفوا جيدا معنى مقولة (الكفن ليس له جيوب)، وبالاخير ما اقول إلا رفقا بالمواطن البسيط لانه وصل لحالة مزرية من قثاكم وخلكم معاه واتركوا واقع حالكم الذي يقول (انت مواطن؟ اقثك)، والحين ما ظل سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ويبعد القثا عنهم، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو آخر جذبه على شكل نكته؟ الجواب يقولك اللجنة التشريعية وافقت على اسقاط قروض المواطنين (يمه)، بس انت قولي يا مواطن متى راح تعقل وتترك الخبال؟

