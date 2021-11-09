وداعاً «ذعار»

آراء

كان ذلك هو الاسم المحبب لديه في تعامله مع زملائه في بلاط صاحبة الجلالة، لا يحبذ أن ينادى بأي كنية كانت سواء «أستاذ ذعار» أو «أبا محمد»، والسبب في ذلك تواضعه وبساطة قلبه ومرح أخلاقه وبشاشه وجهه، استمر قرابة 19 عاماً في مجال الإعلام، كان بها الصحفي والمحرر والكاتب والإعلامي وتبوأ أيضاً مناصب في بعض المجالات الإعلامية، أتحدث هنا عن الإعلامي المخضرم ذعار فرحان الرشيدي رحمه الله.

تحت زاوية «الحرف 29» كانت ابداعاته في جريدة الأنباء، وكانت آخر مقالاته -غفر الله له - «صوت واحد في 50 دائرة»، تعددت الآراء واختلفت التوجهات لكن رأي ذعار هو رأي ذعار، يصدح به مهما كانت الظروف والتأثيرات، يحارب لأجله لأنه إنسان نقي، عمل في الكثير من الصحف والمجلات المحلية، بل تعدى عمله إلى بعض الصحف العربية، وإن دل ذلك فانما يدل على قوة وجرأة قلمه، بحث عن الإبداع واستحق الإبداع.

أصيب بمرض عضال وقاومه حتى أتى أمر المولى عز وجل بأن يتوفى، لكن المرض لم يمنعه عن الاستمرار في ابداعاته، فكانت زاوية «الحرف 29» لا تنقطع، توفي والده وهو على فراش المرض وكتب بزاويته مقالة مؤثرة مازلت أذكرها «رحل أبي وصديقي.. وطريق حائل» نعى بها والده، وهذه المقالة من المقالات التي تأثر بها محبوه، لما فيها من المشاعر الحقيقية التي عرف بها المرحوم، علاوه على الذكريات التي عاشها مع والده رحمه الله.

منذ دخولي لمجال الكتابة كان ذعار الرشيدي ملهمي ومعلمي، لا أنسى ارشاداته وتوجيهاته لي في أغلب مقالاتي، بل كنت استمتع بثنائه على بعض المقالات التي كنت أكتبها.

***

الموت لا يعرف صغيرا أو كبيرا، بل إنه يقطف الأحباء بشكل مفاجئ وبلمح البصر، إن عزائي في معلمي ذعار الرشيدي كبير، لكن الشيء الذي يعوضني فقدانه بأنه رحل إلى الرحيم الودود، اللهم ارحم عبدك ذعار الرشيدي، واجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسوان.

