استجوابات.. خلط الأوراق

آراء

تفاءلنا خيراً ببداية دور انعقاد جديد عنوانه التعاون والانجاز وتعويض ما فاتنا في دور الانعقاد الماضي الذي لم يحقق أي شيء سوى الصراخ والتهديد والوعيد وتصفية الحسابات الشخصية.

لكننا عدنا لنرى من يريد إعادة المشهد السابق وخلط الاوراق وإضاعة وقت المجلس بتقديم استجوابات لم تكن مستحقة في توقيتها.

نحن مقتنعون بأن الاستجواب أداة مهمة ورئيسة في العمل البرلماني، وحق من حقوق النائب وواجباته وإحدى أدواته الدستورية للرقابه على أداء الحكومة، ولكن لابد ان يكون هناك تدرج باستخدام الأدوات الدستورية وصولا للاستجواب وأن يكون هناك تنسيق بين الأعضاء للاستجواب، هذا إذا كان الهدف تحقيق الصالح من المؤسف لأن الاستجوابات في برلماننا تكون إضاعة للوقت على حساب التشريعات التي ينتظرها المواطن كما أنها في هذه المرحلة والحالة الخاصة التي نراها اليوم ستكون معولا لوقف العمل والانجاز.

واضح جدا أن الحكومة مهما كانت تركيبتها واعضاؤها ستكون قادرة على تجاوز أي استجواب لانها حاليا تمتلك الاغلبية النيابية والعدد الكافي لتجاوز أي استجواب سيقدم وخصوصا ما لم يكن هناك اتفاق وتنسيق ومشاورات بين مقدمي الاستجواب. وأما الاستجواب الفردي أو استجوابات ردود الأفعال ستكون و كأنها لم تكن.

المرحلة الجديدة والتي تم الاتفاق عليها بين السلطتين هي مرحلة تعاون وعمل وانجاز وتحقيق طموحات وأمنيات المواطنين وإيجاد حلول للعديد من القضايا المعلقة التي ننتظر حلولها بفارغ الصبر.

لا نزال في بداية دور انعقاد ولابد من التعاون من أجل الانجاز، وأما تقديم أي استجواب خلال هذه المرحلة ليس سوى مضيعة للوقت وخلط الأوراق وتعطيل عمل المجلس.

بالختام أدعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وأن يزيل عنا وعن العالم هذا الوباء.

