ليوناردو يعترض على استدعاء ميسي

دوليه

اعترض البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جرمان الفرنسي، على استدعاء ثنائي الفريق ليونيل ميسي ولياندرو باريديس لصفوف منتخب الأرجنتين هذا الشهر. وقال ليوناردو لصحيفة «لو باريزيان»: «لا نتفق على السماح للاعب بالانضمام لمنتخب بلاده، وهو في مرحلة التعافي البدني بعد تعرضه لإصابة».

وأضاف: «إنها خطوة غير منطقية، ومثل هذه المواقف تحتاج لتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتستدعي فرض لائحة جديدة». وغاب ميسي عن آخر مباراتين للفريق الباريسي بسبب إصابة مزدوجة في الركبة والأوتار العضلية، بينما يتخلف باريديس عن المباريات منذ 3 أسابيع، بسبب إصابة عضلية.

