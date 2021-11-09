وست هام أذاق ليفربول طعم الهزيمة

دوليه

أذاق وست هام ضيفه ليفربول طعم الهزيمة الأولى بعد أن تغلب عليه 3-2، في مباراة مثيرة، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي أول من أمس.

ووقع على أهداف الفريق الفائز حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر بالخطأ في مرمى فريقه 4، الإسباني بابلو فورنالس، والفرنسي كورت زوما 74. فيما سجل هدفي فريق المدرب الألماني يورغن كلوب كل من ترينت ألكسندر-أرنولد 41، والبلجيكي ديفوك أوريغي 83.

ورفع وست هام رصيده إلى 23 نقطة متقاسما الوصافة مع حامل اللقب مانشستر سيتي لكن وست هام في المركز الثالث بفارق الأهداف، أما الريدز فتوقف رصيدهم عند النقطة 22 في المركز الرابع.

وهذا أول فوز لوست هام، منذ فوزه على ليفربول مرتين في موسم 2015-2016 من الدوري الممتاز، وفشل وست هام في الفوز على منافسه في آخر 10 مباريات بينهما في البطولة (تعادل 2 وخسر 8). كما أنّ الفريق اللندني حال دون تحقيق ليفربول لرقم قياسي في عدم الخسارة في 25 مباراة توالياً في جميع المسابقات، علماً أنّ الرقم الخاص بليفربول هو 24 مباراة ويصمد منذ عام 1982.

وهي الخسارة الأولى «للريدز» منذ سقوطه أمام ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أبريل الماضي، والاولى في الدوري منذ سقوطه على أرضه أمام فولهام في مارس

وفي مباراة ثانية واصل أرسنال نتائجه الايجابية في الاونة الاخيرة بفوزه الصعب على ضيفه واتفورد 1-0 ليرتقي الى المركز الخامس، فيما اشراف الايطالي انتونيو كونتي على اول مباراة رسمية له في الدوري منذ تعيينه مدربا لتوتنهام ليعود فريقه بالتعادل السلبي من ايفرتون. وعلى ملعب الامارات في شمال لندن، ألغى الحكم هدفاً لبوكايو ساكا بعد مرور 7 دقائق بداعي التسلل، ثم أهدر المهاجم الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ ركلة جزاء تصدى لها حارس واتفورد بن فوستر (36).

واثمر ضغط أرسنال هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب وسطه الشاب اميل سميث روي الذي سدد كرة زاحفة من مشارف منطقة الجزاء (56).

وكان فريق «الغانرز» استهل الموسم الحالي بسقوطه في مبارياته الثلاث الاولى قبل أن يستعيد توازنه تدريجياً. وصعد أرسنال الى المركز الخامس في الترتيب رافعاً رصيده الى 20 نقطة.

وعلى ملعب غوديسون بارك، اكتفى توتنهام الجريح بنقطة بخروجه بالتعادل السلبي مع إيفرتون. واستعان الفريق اللندني بخدمات كونتي مدرب تشلسي السابق بعد اقالة البرتغالي نونو اشبيريتو سانتو بعد 4 أشهر فقط من تسلمه منصبه وذلك بسبب سوء النتائج.

ودخل الفريقان المواجهة بينهما وهما في أمسّ الحاجة الى النقاط بعد حصد ايفرتون لنقطتين في آخر 5 مباريات، في المقابل خاضها توتنهام وقد خسر اخر مباراتين له في الدوري من دون ان يسجل امام وست هام 0-1 ثم امام مان يونايتد 0-3.

وكان توتنهام الطرف الافضل في الشوط الاول وسنحت له أبرز فرصة له عندما مرر هدافه هاري كين كرة عرضية أطلقها الظهير الايسر الاسباني سيرخيو ريغيلون على الطاير لكنه اطاحها فوق العارضة. وكاد الارجنتيني جيوفاني لو سيلسو يحسم النتيجة في صالح توتنهام عندما سدد كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة لكن القائم الايمن تصدى لها (82). وانهى ايفرتون المباراة بعشرة لاعبين في الوقت بدل الضائع بعد طرد مدافعه مايسون هولغايت لتدخل عنيف على الدنماركي بيار هويبيرغ. وفي مباراة ثالثة، تعادل ليدز يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتي 1 1.

