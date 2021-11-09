كلوب ينتقد التحكيم

دوليه

صب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، جام غضبه على التحكيم، بعد خسارة فريقه أمام مضيفه وست هام يونايتد 2-3، أول من امس. وأبدى المدرب الألماني امتعاضه من بعض قرارات الحكام، لا سيما في لقطة هدف وست هام الأول، الذي أحرزه حارس ليفربول أليسون بيكر بالخطأ في مرماه. وقال كلوب، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «كانت هناك لحظات مهمة اليوم.. الأهداف وبعض المواقف الأخرى كان يمكنها أن تذهب في طريق آخر».

وأوضح: «دعنا نتحدث عن المباراة، هدفهم الأول جاء من خطأ ضد حارس المرمى.. اشتبكت ذراع (لاعب وست هام) مع ذراع أليسون، فكيف يمكنه الإمساك بالكرة؟ هذا غير منطقي». واستطرد: «ماذا يمكن أن يفعل أليسون؟ هذا السبب في كون حارس المرمى محميًا.. إذا صعد لاعب في الهواء ليلمس ذراع الحارس، فإنه جزء مهم من جسده.. سيقول الناس إنني أقدم الأعذار، لكنني هادئ.. أنت بحاجة لقرارات طبيعية من الحكم، وهو لم يفعل ذلك».

وأضاف: «سجلنا هدف التعادل، وسيطرنا بشكل كامل على المباراة، واعتمدوا فقط على الهجوم المضاد.. لكن على مدار 90 دقيقة كاملة، كنت أتمنى أن نكون أكثر حسما في النهايات». وأردف كلوب: «إنهم يقومون بعمل جيد في الهجوم المرتد، لديهم الجودة، والكرة الثابتة الثانية تنازلنا عنها». وتابع: «كانت لعبة آرون كريسويل طائشة أمام جوردان هندرسون، حتى لو لمست الكرة قبل منافسك، عليك التحكم في جسدك.. موقفان كانا مؤثرين، لكن وست هام لم يتخذ هذه القرارات، وقد فاز بالمباراة».

