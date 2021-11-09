سوسييداد استعاد الصدارة

دوليه

استعاد ريال سوسييداد صدارة الدوري الاسباني بفوزه على مضيفه أوساسونا 2-0 في منافسات المرحلة الثالثة عشرة أول من أمس، فيما حسم إشبيلية ديربي الاندلس لصالحه بفوزه على بيتيس 2-0، وقلب فالنسيا تأخره بهدفين أمام ضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب إلى تعادل قاتل 3-3.

في المباراة الأولى، سجل سوسييداد هدفين متأخرين في الشوط الثاني عبر ميكيل ميرينو (72) والبلجيكي عدنان يانوزاي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء اثر خطأ من مدافع أوساسونا أوناي غارسيا داخل المنطقة، أعاداه إلى الصدارة برصيد 28 نقطة ومتقدماً بفارق نقطة عن وصيفيه ريال مدريد وإشبيلية الفائز في ختام الأمسية في ديربي الاندلس على ريال بيتيس 2-0، مع مباراة أقل لهذين الاخيرين.

وحقق سوسييداد فوزه الثامن هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وهزيمة كانت أمام برشلونة 2-4 في المرحلة الأولى، وحافظ على سلسلة من 16 مباراة من دون خسارة في مختلف المسابقات (9 انتصارات مقابل 7 تعادلات).

في المقابل، حال تعادل أتلتيكو دون تقدمه أكثر في الترتيب ليكتفي مرغماً بالمركز الرابع مع 23 نقطة ومباراة أقل أيضاً ومتأخراً بفارق 4 نقاط عن قطب العاصمة الثاني ريال،

ويحتل فالنسيا المركز العاشر مع 17، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 19 نقطة في المركز السابع.

على ملعب بينيتو فيامارين، حسم إشبيلية اللقاء لصالحه بفوزه على مضيفه بيتيس بهدفين سجلهما في الشوط الثاني عبر مدافعه الأرجنتيني ماركوس أكونيا (55) وبالنيران الصديقة بفضل هيكتور بيليرين الذي حوّل الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (81).وخاض بيتيس اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد لاعب وسطه الأرجنتيني غيدو رودريغيس. وفي المباراة الثالثة، سجل لأتلتيكو مهاجماه الأوروغوياني لويس سواريز (35) والفرنسي أنطوان غريزمان (58) والبديل المدافع الكرواتي سيمي فرساليكو (61)، فيما سجل لفالنسيا المونتينيغري ستيفان سافيتش عبر النيران الصديقة خطأ في مرمى فريقه (51) والبديل المهاجم هوغو دورو هدفين (90+2 و90+6).

واحتفلت جماهير ملعب ميستايا بشكل هستيري بانتزاع التعادل للمرة الثانية من منافسه بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع، بعدما كان شاهدوا سيناريو مماثلاً أمام ريال مايوركا 2-2 في 23 أكتوبر الماضي

وفي مباراة ثانية، استعاد فياريال نغمة الانتصارات بتغلبه على ضيفه خيتافي 1-0، سجله مانو تريغويروس في الدقيقة العاشرة. وتعادل ريال مايوركا مع ضيفه إلتشي 2-2.

