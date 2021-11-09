رين أكتسح ليون

دوليه

حقق رين فوزاً كبيراً على ليون 4-1 أول من أمس في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي. وسجل كل من غايتان لابورد (45) وهماري تراوري (51) وأدرين تروفير (76 و83) رباعية رين فيما دوّن البرازيلي لوكاس باكيتا هدف ليون الوحيد من ركلة جزاء في الرمق الأخير من المواجهة. ويحتل رين المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم فيما يأتي ليون في المركز السابع بـ19 نقطة من 5 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم. وفرّط مرسيليا في انتزاع المركز الثاني عندما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه متز التاسع عشر قبل الأخير أول من امس ، في حين مُني نيس بخسارة مفاجئة على أرضه أمام مونبلييه 0-1 ليبقى ثالثاً.

وفشل نيس في استعادة المركز الثاني الذي كان خسره موقتاً لصالح لنس الفائز على تروا برباعية نظيفة الجمعة بسقوطه على أرضه امام مونبلييه بهدف وحيد سجله فلوران موليه في الدقيقة 80. واكتفى موناكو بالتعادل السلبي مع رينس، علماً أنّ فريق الامارة فشل في تسجيل أي هدف في آخر 3 مباريات له في الدوري المحلي. وتعادل نانت مع ضيفه ستراسبورغ 2-2.

