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دوليه

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أستون فيلا أقال سميث


أعلن فريق أستون فيلا المنافس في الدوري الإنكليزي عن إقالة مدربه دين سميث بعد سلسلة النتائج السيئة التي عانى منها الفريق في الفترة الأخيرة. ولقي أستون فيلا الخسارة في آخر 5 مباريات خاضها الفريق في الدوري الممتاز كان آخرها الجمعة الماضي أمام مستضيفه ساوثمبتون بهدف نظيف في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.
ويحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر حالياً برصيد 10 نقاط فقط جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل مقابل 7 هزائم وهو ثاني أكثر فرق المسابقة تلقياً للهزائم هذا الموسم بعد نوريتش سيتي «8 هزائم». ويبلغ دين سميث من العمر 50 عاماً وتولى تدريب أستون فيلا عام 2018 وخاض مع الفريق بشكل عام 139 مباراة فاز في 55 وتعادل في 28 ولقي 56 خسارة.


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