تشافي يبدأ مشواره مع برشلونة.. اليوم

دوليه

كشف نادي برشلونة، أول من أمس عن موعد الحصة التدريبية الأولى لتشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد للفريق وأكد برشلونة أن تشافي سيخوض أول حصة تدريبية له كمدرب جديد للفريق الكتالوني اليوم الثلاثاء. وتم الإعلان عن تعيين لاعب خط وسط برشلونة السابق تشافي كمدرب للفريق خلفا للهولندي رونالد كومان، السبت الماضي، وتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام أمس قبل خوض أول حصة تدريبية له في اليوم التالي. وتولى تشافي القيادة الفنية لبرشلونة، الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني حاليا، بفارق 11 نقطة خلف ريال سوسييداد (المتصدر)، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة. وصرح المدرب الإسباني «الحصص التدريبية ستحتاج الكثير من الجهد وسنتنافس بقوة». وبعد فترة التوقف الدولي القادمة، ستكون المباراة الأولى للاعب خط الوسط الأسطوري هي مباراة الديربي الكاتالوني ضد إسبانيول في 20 نوفمبر الجاري. وفي غضون ذلك، أعلن برشلونة أن إريك غارسيا ونيكو غونزاليس أصيبا بشد عضلي خلال تعادل الفريق 3-3 مع مضيفه سلتا فيغو أمس ببطولة الدوري. وانضم الثنائي لقائمة مصابي الفريق بجانب أنسو فاتي، الذي تم استبداله قبل نهاية الشوط الأول من عمر المباراة، عقب إصابته في الفخذ.