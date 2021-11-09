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دوليه

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ليفركوزن انتزع التعادل من هرتا برلين


انتزع باير ليفركوزن تعادلاً قاتلاً من مضيفه هرتا برلين 1-1 أول من أمس، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني. وتخلف ليفركوزن بهدف سجله المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 42، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 90 بفضل روبرت أندريش. وفي مباراة ثانية، تعادل كولن مع ضيفه أونيون برلين 2-2.
وسجل هدفي المضيف الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقتين 7 و86 وللضيف النروجي يوليان رييرسون (9) وغريشا بروميل (45+1). ومُني غرويتر فورث الوافد الجديد إلى النخبة بخسارته التاسعة توالياً والعاشرة هذا الموسم أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-2.


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