تعادل في «ديربي الغضب»

دوليه

أسفر ديربي الغضب بين ميلان وجاره وضيفه إنتر عن التعادل الإيجابي 1-1، في ملعب سان سيرو ضمن المرحلة 12 من الدوري الإيطالي أول من أمس.

وسجل أولاً إنتر عبر لاعبه التركي هاكان تشالهانوغلو لاعب ميلان السابق من ركلة جزاء 11، ثم عادل الهولندي ستيفان دي فريغ 17 لاعب إنتر بالخطأ في مرمى فريقه. وتصدى حارس ميلان، الروماني سيبريان تاتاروسانو لركلة جزاء نفذها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 27. وهذا التعادل صب في مصلحة نابولي الذي اعتلى الصدارة بفارق الأهداف عن ميلان.

ويملك نابولي 32 نقطة بعد تعادله مع ضيفه هيلاس فيرونا 1-1 أول من أمس في المرحلة ذاتها، ويأتي إنتر في المركز الثالث بـ25 نقطة.

والتعادل هو الأول لميلان بعد سلسلة من 7 انتصارات توالياً في الدوري وتحديداً منذ تعادله مع يوفنتوس 1-1 في 19 سبتمبر. لكنه في المقابل، يعاني في دوري أبطال أوروبا بعد أن حصد منتصف الأسبوع نقطته الأولى بتعادله مع بورتو البرتغالي وذلك بعد ثلاث هزائم توالياً.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر عندما ارتكب لاعب الوسط الغاني فرانك كيسي خطأ ضد تشالهانوغلو فسددها الأخير بنجاح مانحاً التقدم لفريقه (8).

لكن ميلان أدرك التعادل بالنيران الصديقة عندما رفع ساندرو تونالي من ركلة حرة مباشرة داخل المنطقة حاول المدافع الهولندي ستيفان دي فري تشتيت الكرة وسط ضغط من مدافع ميلان فيكايو توموري فسجل خطأ في شباك حارس مرماه السلوفيني سمير هندانوفيتش (17).

وبقي نابولي بلا خسارة هذا الموسم (10 انتصارات مقابل تعادلين)، لكنه أهدر أول نقطتين على ملعبه «دييغو مارادونا».

وكان فيرونا الذي ألحق الهزيمة بروما ولاتسيو ويوفنتوس هذا الموسم، السبّاق الى التسجيل بواسطة جيوفاني سيميوني نجل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو بعد مرور 13 دقيقة رافعاً رصيده إلى 9 أهداف في آخر 7 مباريات. لكن نابولي سرعان ما أدرك التعادل بعد 5 دقائق بواسطة جوفاني دي لورنتسو. وعاد إلى صفوف نابولي بعد غياب عن المباراتين الأخيرين، كل من المهاجمين لورنتسو اينسينيي والنيجيري فيكتور اوسميهن لكن حارس فيرونا تصدى لمحاولة الاوّل (35)، في حين تصدت العارضة لكرة الثاني (41).

وانهى فيرونا المباراة بتسعة لاعبين إثر طرد دانيال بيسا (88) ثم نيكولا كالينيتش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وبين الحادثتين تصدى القائم لكرة حرة مباشرة سددها البلجيكي دريس ميرتنس. وكان فيرونا حال دون مشاركة نابولي في دوري أبطال اوروبا عندما انتزع منه التعادل في الجولة الاخيرة.وزاد فينيتسيا محن ضيفه روما عندما تغلب عليه 3-2.

وبكر فينيتسيا بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثالثة عبر مدافعه ماتيا كالدارا، وانتظر فريق العاصمة الدقيقة 43 لإدراك التعادل بواسطة مهاجمه الأوزبكستاني إلدور شومورودوف، قبل أن يمنحه الدولي الإنكليزي تامي أبراهام التقدم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وضرب أصحاب الأرض بقوة في الشوط الثاني، فأدركوا التعادل بواسطة ماتيا أرامو (65 من ركلة جزاء)، قبل أن يسجلوا هدف الفوز عبر النيجيري ديفيد اوكيكي (74).

ومني روما بخسارته الثانية تواليا بعد الأولى أمام ضيفه ميلان 1-2 الأحد الماضي، والخامسة هذا الموسم، كما فشل في تذوق نغمة الانتصارات للمباراة الثالثة في مختلف المسابقات بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه بودوغليمت النروجي 2-2 في الجولة الرابعة من مسابقة كونفرنس ليغ الخميس الماضي. وتجمد رصيد روما الذي حقق فوزا واحدا في سبع مباريات في مختلف المسابقات منذ نهاية النافذة الدولية الشهر الماضي عند 19 نقطة في المركز الخامس،

ورفع لاتسيو الخامس رصيده إلى 21 نقطة، بفضل فوزه السادس هذا الموسم على ضيفه ساليرنيتانا 3-0، وخسر سمبدوريا أمام ضيفه بولونيا 1-2، وفاز أودينيزي على ساسوولو 3-2.

