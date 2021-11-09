بنفيكا استعاد توازنه

دوليه

استعاد بنفيكا توازنه في الدوري البرتغالي، بعدما أمطر شباك ضيفه سبورتنغ براغا 6-1 أول من أمس، في ختام الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وعلى ملعب «النور» في لشبونة، انقض «النسور» على الفريق الضيف بهدف مبكر، في الدقيقة الثانية عن طريق المدافع الإسباني، أليكس غريمالدو. وجاء رد براغا في الدقيقة 12 بهدف التعادل، عن طريق ريكاردو هورتا. لكن بنفيكا سجل 3 أهداف متتالية، عبر داروين نونيز في الدقيقة 37، ورافا سيلفا في الدقيقتين 42 و45. وفي الشوط الثاني، أجهز بنفيكا على منافسه تماما بهدفين، تكفل بتسجيلهما الدولي البرازيلي إيفرتون سواريس، في الدقيقتين 52 و59. وضرب بنفيكا أكثر من عصفور بهذه النتيجة العريضة، حيث استعاد توازنه سريعا بعد تعادله (1-1) أمام إشتوريل، في الجولة الماضية.

كما أن الفريق واصل تضييق الخناق على غريميه التقليديين، بورتو وسبورتنغ لشبونة، إذ يمتلك 28 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلفهما.

