إنزاغي: كنا نستحق الفوز

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أكد سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ، أن فريقه كان يستحق الفوز على ميلان، في اللقاء الذي جمعهما بملعب سان سيرو، وانتهى بالتعادل 1-1، أول من أمس. وقال إنزاغي في تصريحاته لشبكة دازن: سنحت لنا العديد من الفرص وأهدرنا ركلة جزاء، لذا من وجهة نظري كنا نستحق أكثر بكثير من التعادل. وأضاف لقد واجهنا فريقا رائعا يستحق عن جدارة الصدارة، نحن خلفهم من منظور التطور، لكن هناك وقت للعودة للمسار الصحيح، وأداء مثل هذا سيمنحنا الثقة. وتابع سيموني في آخر 6 مباريات تعادلنا مع يوفنتوس وميلان لكن كنا نستحق الفوز، ميلان ونابولي يحافظان على وتيرة ثابتة لكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. وأردف أردنا منح جماهيرنا الفوز أشعر أننا فعلنا ما يكفي لنستحق ذلك، كان الإيقاع عاليًا وربما كان بإمكان كلا الفريقين تقديم أداء أفضل كثيرا على المستوى الفني، ميلان فريق مميز فنيا للغاية، لذا عليك إرهاقه وجعله يتحرك. وفيما يخص تسديد ركلات الجزاء بالفريق، أوضح إنزاغي لدينا لاوتارو وكالهانغولو، وأيضًا بيريسيتش، هاكان طلب أخذ الأولى بينما أخذ لاوتارو الثانية، القرار كان بينهما، نحن نعرف كيفية التعامل مع تلك اللحظات.