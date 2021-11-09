صلاح والنِّني ينضمان لمعسكر المنتخب

دوليه

ينتظم الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال في تدريبات المنتخب المصري اليوم الثلاثاء. ووصل الثنائي على متن طائرة خاصة من إنكلترا بعد انتهاء الجولة الـ 11 من الدوري الإنكليزي.

ويعسكر المنتخب المصري حاليا استعدادا لمواجهتي أنغولا والغابون في تصفيات كأس العالم 2022 يومي 12 و16 نوفمبر الجاري.

إلى ذلك قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد عمر مرموش المحترف في شتوتغارت الألماني من معسكر «الفراعنة» للإصابة. وتسلم الجهاز الطبي للفراعنة بقيادة محمد أبو العلا تقريرا طبيا من شتوتغارت يفيد بأن اللاعب لن يتمكن من اللحاق بمعسكر الفراعنة لأنه يعاني من إصابة بتهتك جزئي في أوتار الكاحل.

ورفض كيروش ضم لاعباً بديلاً بعد استبعاد مرموش وكانت التوقعات تشير إلى ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز الذي مثل استبعاده من البداية مفاجأة مدوية. ويتصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط متفوقا بـ4 نقاط على منتخب ليبيا صاحب الوصافة.

في سياق آخر كشف وائل جمعة مدير الكرة عن غياب محمود حمدي الونش عن مباراة أنغولا خارج الديار للإيقاف. وعن إمكانية حضور الجماهير في مباراة الغابون الأخيرة بمصر قال جمعة «بالفعل طلبنا حضور 30 ألف متفرج لحضور المباراة وفي انتظار الحصول على الموافقة من الجهات المعنية».

