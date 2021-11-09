التحقيق مع شلبي بعد تجاوزات «القمة»

دوليه

أعلنت نقابة الإعلاميين برئاسة د. طارق سعدة استدعاء المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقالت النقابة في بيان رسمي «جاء هذا القرار بعد تفريغ التعليق على المباراة من جانب المرصد الإعلامي التابع للنقابة ومن بعد ما هو مقدم من شكاوى ضده في هذا الصدد».

وأعلن نادي الزمالك في بيان تقدمه بشكوى رسمية ضد المعلق مدحت شلبي بسبب تجاوزاته أثناء التعليق على مباراة القمة الأخيرة.وخسر الزمالك أمام ضيفه الأهلي بنتيجة 5-3 على ستاد القاهرة في قمة الكرة المصرية يوم الجمعة الماضي.

وخلال تعليقه على المباراة أطلق شلبي الكثير من الألفاظ الغريبة التي أثارت جدلا كبيرا بين المصريين.وكان نادي الزمالك تقدم بشكوى رسمية أيضا لرابطة الأندية ضد جماهير الأهلي بسبب تجاوزها في حق لاعبي الفريق الأبيض.

