الزمالك ينفي إجراء تعديلات في جهاز كارتيرون

دوليه

نفى حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك ما تردد بشأن إقالة البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالقلعة البيضاء بعد خسارة مباراة القمة الأخيرة.وظهر الحارس محمد أبو جبل بمستوى هزيل في القمة وسجل الهدف الأول للأهلي بالخطأ في مرماه كما ظهر متوترا للغاية وساهم في تلقي مرماه هدفين أخرين على الأقل.

وقال حسين «فوجئنا بأنباء إقالة أوليفيرا بعد القمة وكل ذلك ليس صحيحا ولم نناقش الأمر من الأساس».وأوضح أن البعض يسعى لهدم الفريق مستغلين خسارة مباراة القمة لكن الإدارة لن تسمح بذلك. وأضاف «الجهاز الفني مستمر بكامل هيئته والحديث مع باتريس كارتيرون المدير الفني عقب القمة لم يكن سوى عن أنها مباراة مثل أي مواجهة في الدوري بـ3 نقاط وأن الخسارة بـ5 أهداف مثل الهزيمة بهدف ففي النهاية تفقد 3 نقاط».وتابع «الزمالك كان مسيطرا على أول 11 دقيقة أمام الأهلي لكن الهدف الأول أفقد اللاعبين التركيز حتى جاء الهدف الثاني لينهي على الفريق معنويا وعندما كانت النتيجة 5 - 1 للأهلي توقعت أن يسجل الزمالك هدفين وهو ما حدث».وعن تجديد عقود اللاعبين قال «هناك 4 لاعبين نسعى للتجديد لهم قبل انتهاء عمل اللجنة التي تدير النادي في 23 من الشهر الجاري ومن بينهم طارق حامد».

