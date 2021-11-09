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دوليه

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شيفتشينكو مدرباً لجنوى


ذكر نادي جنوى المنافس في الدوري الإيطالي أن أسطورة الكرة الأوكرانية ونجم ميلان السابق أندري شيفتشينكو، سيتولى تدريب الفريق بعقد يمتد حتى يونيو 2024. ويبلغ شيفتشينكو من العمر 45 عاماً واستهل مسيرته في التدريب مساعداً لمدرب المنتخب الأوكراني قبل أن ينفرد بتدريب منتخب بلاده ويتألق معه في بطولة أمم أوروبا الماضية «يورو 2020» حيث قاد الفريق إلى الدور ربع النهائي قبل أن يودع البطولة على يد المنتخب الإنكليزي. ويحتل جنوى حاليا المركز الثامن عشر على لائحة ترتيب فرق الـ «سيري أ» بعد أن حقق فوزاً وحيداً في 12 مباراة مقابل 6 تعادلات و5 هزائم.


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