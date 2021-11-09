المطيري: منظومة متكاملة للاحتراف والتفرغات

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دشن وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أمس استراتيجية الهيئة العامة للرياضة للاعوام (2022 - 2028) والتي تعتمد على تسخير الموارد والنظم لتنمية ورعاية النشاط الرياضي ورفع قدرات وطاقات الشباب وتنظيم بيئة العمل الرياضي بالبلاد.

وحضر حفل اطلاق الاستراتيجية نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة اسد تقي ومدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح وعدد من مسؤولي الهيئة واللجنة وفريق صناعة الاستراتيجية. وفي كلمة ألقاها في حفل اطلاق الاستراتيجية الذي اقيم بمركز شباب مدينة جابر الأحمد قال الوزير المطيري إن الاستراتيجية وضعت آلية لصناعة أبطال في مختلف الالعاب الرياضية لتحقيق ميداليات متنوعة في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية بصورة مرضية بدءاً من عام 2028 كما ستعمل على تحقيق اداء عال للرياضة الكويتية على الصعيد القاري، مرتكزين على أمور عدة اهمها تطبيق الحوكمة الرياضية وتنفيذ الإدارة الرقمية القائمة على النتائج وبناء بيئة ملهمة ومحفزة واعلاء المصلحة العامة وتوجيه الموارد لخدمة الرياضيين وتعظيم العائد. وذكر المطيري ان الهيئة ستوفر منظومة متكاملة للاحتراف والتفرغات الرياضية وانشاء أكاديمية علمية للرياضة اضافة الى إدماج ذوي الإعاقة في الهيئات الرياضية علاوة على تمكين 300 إعلامي كويتي رياضي من التحليل والتقديم في مختلف الرياضات.

وأفاد ان الاستراتيجية ستتخذ من الشراكة والعمل الجماعي مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة داخل وخارج الكويت عنوانا لها بما يحقق أهداف التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035) ورفع اسم الكويت في المحافل الرياضية الدولية.واضاف ان الهيئة وفقا للاستراتيجية ستعمل على تنفيذ السياسة الوطنية للدولة في المجال الرياضي وستتعاون مع الشركاء لإرساء قيم الرياضة المنصوصة بالإستراتيجية وهي العدالة والمساواة والنزاهة والشراكه والتنوع والكفاءة.وأشار إلى ان من اهم هؤلاء الشركاء اللجنة الأولمبية والبارلمبية والهيئات الرياضية والقطاع الحكومي والخاص والاتحادات النوعية والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات والهيئة الوطنية للتحكيم. وأكد ان الهيئة تسعى الى تطبيق رؤية الاستراتيجية (بيئة رياضية مستدامة ومناخ دافع للانجاز) والتي تطمح للريادة في مجالات الرياضة المختلفة عبر تشجيع الشباب للاقبال على ممارسة الرياضة مع المواظبة والاستمرارية لتنتقل من جيل إلى جيل بدرجة عالية من الكفاءة والإتقان والتميز لخلق رياضيين طموحين للأفضل دائما.ولفت الى ان من اهم المخرجات التي ستعمل الاستراتيجية على تنفيذها خلال الاعوام المقبلة هي تخصيص يوم رياضي وطني في البلاد لتحفيز المجتمع لممارسة الرياضة اضافة الى انشاء 6 ستادات رياضية في مختلف محافظات البلاد بالشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن إنشاء مدينة رياضية أولمبية متكاملة واستضافة 45 بطولة ودورة إقليمية وقارية ودولية وعالمية.وبين ان الاستراتيجية تهدف الى الحفاظ على الارث الريادي المميز للرياضة الكويتية والنهوض بحاضرها ومستقبلها بزيادة الوعي الرياضي وتوفير بيئة آمنة وتنظيمية وداعمة لتعزيز فرص ممارسة الأنشطة الرياضية كما ستتيح الوصول للبنى التحتية الرياضية عالية الجودة للجميع.وشدد على ضرورة تعزيز وتمكين المرأة في كافة المجالات الرياضية والمراحل العمرية، مضيفا انها وضعت مؤشرات واضحة امام الهيئة لقياس نجاحها في تنفيذ بنودها من عدمه.

