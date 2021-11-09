الأزرق يتدرب في «أولوموك» اليوم

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يخوض الأزرق اليوم تدريبه الأول على ملعب نادي سيغما في مدينة أولوموك التشيكية التي وصلها مساء أمس، استعداداً لمواجهة المنتخب المضيف في مباراة دولية ودية تقام بعد غد على ستاد أندروف ستاديوم، قبل الانتقال يوم الجمعة إلى العاصمة فيلنيوس لخوض مباراة ودية ثانية ضد ليتوانيا الإثنين المقبل ضمن رحلة إعداد أوروبية للأزرق استعداداً لبطولة كأس آسيا «تحت 23 سنة» التي تقام العام المقبل في أوزبكستان، كما تأتي الرحلة ضمن تحضيرات المنتخب لخوض تصفيات كأس آسيا المقررة في الصين العام 2023.

وترأس وفد الأزرق الشيخ أحمد اليوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وضم الوفد 24 لاعباً هم بدر المطوع،

حسين اشكناني، حمد القلاف، حمد الحربي، خالد الرشيدي، خالد عجاج، خالد صباح، راشد الدوسري، سلمان البوص، عبد الرحمن كميل، طلال القيسي، عيد الرشيدي، فواز عايض، مبارك الفنيني، مهدي دشتي، ناصر فالح، يوسف عايض، جاسم عتيق، عثمان الشمري، بندر بورسلي، محمد خليل، عبد العزيز ناجي، فهد حمود ومحمد الهويدي، فيما تعذرت مغادرة يوسف الحقان وسلطان العنزي مع الوفد بسبب عدم استخراج تأشيرات الدخول إلى أوروبا (شينغن)، إذ استدعى الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب الإسباني كارلولس غونزاليس، اللاعب الهويدي الذي يمتلك الـ «شينغن» فضلاً عن جاهزية اللاعب لهذه الرحلة.وركز غونزاليس في اختياراته على لاعبي المنتخب الاولمبي الذي تأهل أخيراً لنهائيات كأس آسيا «تحت 23 سنة» بهدف تطوير قدرات اللاعبين وزيادة خبراتهم الدولية، خصوصاً أن هذه المجموعة من العناصر الشابة ستمثل المنتخب الأول لسنوات عدة.من جهة أخرى، اعتذر مساعد المدرب محمد العزب عن عدم السفر مع وفد الأزرق لظروف خاصة.

