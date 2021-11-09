العنزي يجتمع مع فليطح والجلاهمة لمعالجة مشكلة «الإسعاف»

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اجتمع مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح مع رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي ومدير ادارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة منذر الجلاهمة في مبنى الهيئة وذلك لمناقشة إرسال سيارات الإسعاف للصالات التي تحتضن منافسات كرة السلة أثناء فترات إقامة المباريات. ووعد الجلاهمة فليطح والعنزي بإيجاد حلول لهذا الأمر خلال الفترة المقبلة حيث سيقوم بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة خلال اليومين المقبلين وابلاغ الهيئة العامة للرياضة والاتحاد بتصور وزارة الصحة والحلول المطروحة لدى الوزارة حول ذلك الامر. بدوره، توجه رشيد العنزي بالشكر الى مدير الهيئة حمود فليطح على رعايته لهذا الاجتماع وحرصه على استئناف نشاط الاتحاد وتواجد سيارة الاسعاف كما شكر العنزي ايضاً وزارة الصحة ممثله بالدكتور منذر الجلاهمه لتفهم الامر وحجم المشكلة التي يعاني منها الاتحاد، مشيراً الى ان هذا الامر يدل على حرص الهيئة العامة للرياضة على حلحلة جميع الصعاب التي تواجه الاتحادات. ولفت العنزي الى أن الاتحاد سيستأنف النشاط فور تلقيه ضمانات من وزارة الصحة بإرسال سيارات الاسعاف الى الصالات التي تحتضن المنافسات.

