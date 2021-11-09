«أزرق الطائرة» يستعد لـ «الخليجية» في مصر

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اعتمد مجلس ادارة اتحاد الكرة الطائرة في اجتماعه الذي عقد أخيراً برئاسة د. عبدالهادي الشيب وبحضور أمين السر عبدالله الغرير واغلب الأعضاء، القائمة الأولية للمنتخب الوطني الأول وبرنامج اعداده لخوض منافسات دورة الالعاب الخليجية المجمعة المقرر ان تستضيفها الكويت خلال يناير المقبل. وتضم القائمة التى اشرف على اختيارها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الصربي الكسندر 22 لاعبا هم : موسى بحروه، عبدالرحمن المطوع، طلال الياقوت، عبدالعزيز شاكر، مبارك عبدالهادي، ومشعل العمر (كاظمة)، حسين المسري، محمد السويد (العربي)، عبدالوهاب الجيران، راشد عنبر، ناصر عبدالصمد، سالم الفريج (القادسية)، عبدالله بوفتين، عذبي مالك، عبدالله جاسم، عامر السليم، عبدالعزيز نجم، ابراهيم موسى، عبدالرحمن العتيبي، عمر العنزي، نواف الصانع (الكويت) ويوسف كابد (الجهراء). وسيبدأ المنتخب تدريباته يوم 17 الشهر الحالي على ان يخوض المنتخب معسكرا تدريبيا خارجيا لمدة 25 يوما في مصر، وسيترأس الوفد عضو مجلس الادارة رئيس لجنتي التدريب والتطوير بدر الكوس .من جانب آخر ضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول مدرب نادي العربي السابق الوطني عادل المزيعل للعمل مدربا مساعدا للصربي الكسندر خلال فترة دورة الخليج فقط بجانب مدرب اللياقة البدنية التونسي محمد الميموني.