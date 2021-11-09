«سلة القادسية» هزم النصر وديّاً

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فاز القادسية على النصر 89-70 في لقاء فريقي كرة السلة الودي أول من أمس على صالة فجحان المطيري في نادي القادسية. ويأتي اللقاء في إطار رغبة الفريقين في المحافظة على مستوياتهما والاستعداد لاستكمال منافسات الدوري التي علقت لأجل غير مسمى. وكان اتحاد كرة السلة علق بطولاته بعد أحداث مباراة الجهراء مع الكويت التي شهدت اصابتين خطيرتين للاعبي الجهراء المحترف اللبناني وائل عرقجي وعبدالله العنزي دون وجود سيارة الاسعاف وهو ما كاد يتسبب في تفاقم اصابة اللاعبين. وخاطب اتحاد كرة السلة وزارة الصحة من أجل توفير سيارة اسعاف خلال جميع منافسات اللعبة وهو الأمر الذي لم يتأكد لغاية الآن. ويحتل القادسية المركز الخامس في دوري الدرجة الممتازة بعد أن خاض 3 مباريات فاز في واحدة وانهزم في اثنتين، وهو يسعى إلى استعادة مستواه والمنافسة بقوة على حسم التأهل إلى المربع الذهبي أولا ومن ثم المنافسة على اللقب. وأشرك القادسية خلال اللقاء محترفه الجديد الأميركي رونالد ديلف الذي يأمل الفريق بأن يقدم معه المستوى المأمول ويشكل اضافة هامة للفريق خصوصا بعد المستوى المتواضع الذي قدمه المحترف الآخر مواطنه توري موراي.من جهته يريد النصر المحافظة على المستوى المميز الذي يقدمه في دوري الدرجة الاولى الذي يتصدره من انتصارين دون هزيمة.