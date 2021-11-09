اقتصاديون: مطلوب حكومة تكنوقراط.. لا ترضيات

مال وأعمال

مطلوب حكومة تكنوقراط، تعتمد على الكفاءات القادرة على الانجاز، ولديها قدرة على تكوين رؤية للمستقبل، هذا ما أكدته فعاليات اقتصادية لـ «النهار»، عن أولويات الحكومة المرتقبة اقتصادياً، فبجانب الأمراض المزمنة المطلوب معالجتها مثل ملفات التخصيص والتركيبة السكانية والعمالة السائبة، طالب المختصون بضرورة تنفيذ القرارات التي طال انتظارها، والتي أجمعت عليها دراسات تصحيح المسار والبنك الدولي وبلير وغيرها من الدراسات التي وضعت في الأدراج من عشرات السنين.

وأوضحوا أن كويت جديدة 2035، ضحية غياب القرارات التنفيذية، لافتين الى أنه من وقت إطلاق تلك الرؤية منذ 10 سنوات، ووضع الكويت بات أسوأ حالياً مما كان عليه بسبب غياب القرار.

وبينوا أن المواطنين بحاجة إلى معالجة الهواجس الخاصة بضعف السيولة في الميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال بناء سياسة شاملة قادرة على تنويع مصادر الدخل وفق أساليب عملية قادرة على الإنجاز والتطوير.

كما طالب المختصون بضرورة تطهير مؤسسات الدولة من التجاوزات التي ارتكبتها بعض القيادات الحكومية خلال الفترة الماضية ونشر نتائج لجان تقصي الحقائق المشكلة، في إطار السعي الحكومي لإجراء فلترة شاملة للقيادات.

وطالبوا بإعادة هيكلة شاملة للمشروعات التنموية المدرجة في خطط التنمية، لتكون قابلة للتنفيذ وأن تكون وفق الميزانيات المعتمدة، مع التضييق على الأوامر التغييرية قدر الإمكان.

ودعا هؤلاء الى الإسراع بتكوين رؤية تشريعية اقتصادية حيال قضايا الفساد وكذلك الإسراع في إقرار القوانين الاقتصادية التي طال انتظارها والتي تسهم في تحسين وجاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمر المحلي والأجنبي.

وفيما يلي التفاصيل..

ركزوا على الاستثمارات الضخمة

حدد رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود الأولويات المطلوب تنفيذها من الحكومة المرتقبة في عدة نقاط تتمثل في: البحث عن مصادر أخرى للدخل بخلاف النفط، والتركيز على صناعة البتروكيماويات.

وبين الحمود أن الاستثمار في مشاريع ضخمة خارج الكويت قادرة على تحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل من بين العوامل القادرة على استغلال الفوائض المالية الموجودة بشكل جيد مثل شركات التكنولوجيا والأدوية ذات العوائد المستديمة والجيدة.

وأوضح أن المطلوب ضرورة التركيز على تنفيذ القرارات، فهناك الكثير من الدراسات دون قرار، بداية من دارسة تصحيح المسار وانتهاءً برؤية كويت جديدة 2035، التي مر عليها 10 سنوات وبات وضع الكويت أسوأ مما كان عليه بسبب غياب تنفيذ القرارات. وطالب الحمود بضرورة تحسين مسار التعليم، فالإنسان هو أساس التنمية وهناك تدهور مستمر بمستوى التعليم رغم أن الإنفاق على الطالب في الكويت يساوي 3 أضعاف الإنفاق على نظيره في الدول المتقدمة بسبب سوء استراتيجية التعليم في الكويت.

وأشار الى أن معالجة الأمراض المزمنة الأخرى مثل التركيبة السكانية والتخصيص الذي طال انتظاره من بين الأولويات الواجب على الحكومة إعادة النظر وسرعة البت فيها، فالحكومة تملك 90 % من أراضي الدولة ولا تزال القضية الإسكانية فيها مزمنة. وضرب الحمود مثالاً على تداعيات غياب تنفيذ القرارات بالقول إن هناك الكثير من المباني التاريخية في الكويت تحتاج إلى انفاق عدة ملايين، إلا أن غياب القرار حولها إلى كراكيب.

وأوضح الحمود أن الحلول موجودة، فمنح الأراضي للمطورين العقاريين من بين الحلول التي يمكن من خلالها المساهمة في حل القضية الإسكانية.

تعديل الضريبة

ومن جانبه، أشار عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان إلى أن من الأولويات المطلوب تنفيذها في المرحلة المقبلة، الانتهاء من قانون الدين العام بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفاً أنه ليس شرطاً استخدامه في الوقت الحالي ولكن يتم استخدامه وقت الحاجة.

وطالب الوقيان الحكومة المرتقبة بضرورة العمل على تغيير فلسفة الحكومة في إقرار قانون الضريبة لتكون أكثر شمولاً ودون أن تحمل أية تداعيات على جيوب المواطنين.

وأشار إلى أن تعديل التركيبة السكانية ومواجهة العمالة السائبة أمر ضروري في ظل ما تعانيه البنية التحتية من انعكاسات سلبية لوجود مثل تلك العمالة التي لا تضيف شيئاً للناتج.

محاربة الفساد

من ناحيته شدد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية الألمانية القابضة سليمان السهلي على أهمية اختيار وزراء كفاءات قادرين على تكوين رؤيا وقدرة على العمل والإنجاز، والعمل على محاربة الفساد بشكل كبير وألا تكون رؤية الحكومة في هذا التوجه قاصرة على أمور ثانوية أو جانبية، بل يجب أن تتركز على أمور جوهرية قادرة على مكافحة هذا الداء بشكل شامل.

ولفت السهلي الى أن المطلوب من الحكومة خلق روافد جديدة للدخل وبناء سياسة مستقبلية لتحسين موارد الدولة وترشيد الإنفاق ورفع خدماتها في كل القطاعات. وأشار إلى أن بناء تلك السياسة يمنع وضع الدولة في حرج بميزانيتها على المدى الطويل.

السحب من الأجيال

ومن جانبة قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان ان هناك عدداً من الأولويات للتشكيل الحكومي الجديد ابرزها ملف الدين العام وثانيها ملف السحب المنظم من احتياطي الأجيال.

واضاف رمضان ان قانون الدين العام انتهي منذ عام 2017 ولم يتم العمل علية نظرا للمعارضات المستمرة، مؤكدا ان قانون الدين العام له من الأهمية الاقتصادية والمالية التي يجب ان تكون على رأس أولويات الحكومة ووزارة المالية القادمة لوضع حد لكثير من المشاكل التي تواجهه الحكومة في المرحلة القادمة، مضيفاً ان موضوع السحب غير المنظم من احتياطي الأجيال يجب ان يتم التدخل فيه ووضعه بعين الاعتبار من الحكومة الجديدة. ولفت الى أن الإصلاحات الاقتصادية من ابرز الملفات الشائكة التي تنتظر الحكومة،لاسيما مع التوجهات المستمرة لاعادة الهيكلة الاقتصادية وترشيد الانفاق لتقليص العجز المستمر في ميزانية الدولة، مشيرا الى أن مسألة شح السيولة في الكويت من الإشكاليات التي يجب ان يتم النظر اليها بشكل عاجل دون تقاعس، واكد رمضان ان الجميع ينتظر برنامجا اقتصاديا طموحا وخطة للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة الجديدة ليتم الالتقاء علية في الآراء والموافقة عليه من مجلس الامة. وأفاد رمضان ان الحكومة يجب ان تختار توجهات محددة للتعامل مع عدد من القضايا الاقتصادية الآنية والتي تمثل مطلبا شعبيا مثل الإسكان والتوظيف وغيرها ووضع خطط قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى لوضع الحلول لها وتحقيق أهدافها المرجوة.

الشفافية مطلوبة

ومن جانبة قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة والخبير الاقتصادي د. حسن قبازرد ان الجميع في الكويت ينتظر ان يكون التشكيل الحكومي مبني على الشفافية وان تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط بعيدة عن الترضيات والمعارف والمحاصصة التي اعتادت عليها الحكومات السابقة، مؤكدا ان الكويت تتطلع الى اختفاء امر المحاصصة والترضيات في التشكيل الحكومي القادم.

وأضاف قبازرد ان الملف الاقتصادي القادم للحكومة يعد من الملفات الشائكة نظرا لما فيه من عقبات واختلافات كبيرة، موضحاً ان الملف المالي وتمويل الحكومة والاستثمارات الخارجية وغيرها من الملفات يجب ان يتم التعامل معها بكل شفافية لوضع النقاط على الحروف.

وشدد قبازرد على ضرورة التعامل الجدي والعاجل مع ملف الصناعة في الكويت وخصوصا مسألة الدعوم التي تذهب لغير مستحقيها، مؤكدا ان قطاع الصناعة يعاني كثيرا من مشكلات وقضايا يجب ان توضع بعين الاعتبار لحلها باعتبار الصناعة الكويتية تعد رافدا رئيسا للاقتصاد الكويتي.

10 إصلاحات عاجلة

1 مكافحة الفساد من خلال نشر نتائج لجان تقصي الحقائق المشكلة، في إطار السعي الحكومي لإجراء فلترة شاملة للقيادات.

2 إعادة هيكلة شاملة للمشروعات التنموية المدرجة في خطط التنمية لتكون قابلة للتنفيذ وأن تكون وفق الميزانيات المعتمدة مع التضييق على الأوامر التغييرية قدر الإمكان.

3 الإسراع بتكوين رؤية تشريعية اقتصادية حيال قضايا الفساد وكذلك الإسراع في إقرار القوانين الاقتصادية التي طال انتظارها والتي تسهم في تحسين وجاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمر المحلي والأجنبي.

4 العمل على تنفيذ توصيات لجنة التصنيف الائتماني التي شكلتها الحكومة في الآونة الأخيرة والتي تتطلب تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن النفط كمصدر رئيس ووحيد في الميزانية.

5 عدم التهاون في تحصيل ديون الحكومة المستحقة والتي اقتربت من مليار و750 مليون دينار من خلال إجراءات نوعية تقوم الحكومة على تنفيذها وأن يتم تطبيق تلك الإجراءات على الجميع دون استثناء.

6 الإسراع بتطوير الصناعات ذات الكثافة العمالية والتي تستوعب المزيد من العمالة الوطنية خاصة وأن التوقعات تشير إلى حاجة الكويت لتوظيف 340 ألف خريج جديد قادم إلى سوق العمل في 2035.

7 تكوين رؤية حكومية شاملة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والتسويق لمزايا الكويت التنافسية في الخارج مقارنة بدول أخرى وأن تبنى تلك الاستراتيجية على أساس المزايا التي يمكن منحها للمستثمر

8 معالجة التركيبة السكانية في إطار شامل يستهدف الاستفادة من القيمة المضافة التي يمكن للعمالة الوافدة منحها للاقتصاد في العديد من القطاعات الاقتصادية.

9 معالجة ملف الاستدانة والسحب من الأجيال القادمة في إطار يتسم بالموضوعية والمخاطر التي يمكن أن تتحملها الكويت في حال اللجوء لمثل تلك المقترحات، خاصة وأنها تؤثر بشدة على الوضعين الاقتصادي والمالي للدولة.

10 تحويل شعار تنويع مصادر الدخل إلى فكر عملي بعيداً عن المزايدات السياسية، عبر تشجيع حقيقي للمبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتواجدين على أرض الواقع وأن يتم علاج الأوضاع الصعبة والتعثر الكبير الذي تعانيه تلك الفئة منذ زمن طويل.

