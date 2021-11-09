خدمات الحكومة ومقارها.. تحت مجهر الترشيد

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ«النهار»، عن توجه حكومي جاد لتقنين الانفاق على المقرات الحكومية التابعة لعدد من هيئاتها المستقلة والتي تكلف ميزانية الدولة عشرات الملايين سنوياً، لافتة الى ان عدداً من تلك الهيئات بدأت بالفعل اجراءات بناء مقرات دائمة لها بدلاً من استئجار مبان ترهق ميزانية الدولة التي تعاني عجزاً مزمناً منذ سنوات.

ولفتت الى ان تلك التوجهات تتزامن وفلسفة الترشيد في الانفاق الذي تتبعه الدولة في الآونة الأخيرة بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها ميزانية العام المالي الحالي والبالغة 23 ملياراً.

وأوضحت ان توصيات عدة قدمتها جهات رقابية للحكومة تقضي بضرورة وجود تنسيق حكومي فيما بين الجهات لاستخدام خدماتها فيما بينها، في ظل رصد مئات الملايين يتم استنزافها سنوياً في عقود لتقديم خدمات حكومية من جهات خارج الحكومة.

واستدركت ان من شأن هذا التوجه توفير مئات الملايين لخزينة الدولة سنوياً، ويمنع المزيد من الهدر في الانفاق بالميزانية العامة للدولة خاصة وأن بعض العقود يتم عمل اوامر تغييرية لها.

وفي سياق متصل، اشارت احدى الجهات الرقابية الى ضرورة الحد من ظاهرة تعارض المصالح من خلال سن قانون لمنع تعارض المصالح والتأكد من تفعيله، ووضع انظمة ادارية تعزز من حالات الافصاح عن تعارض المصالح وتفعيل دور المجتمع المدني في الكشف عن هذه الحالات. ولفتت الى ان تعارض المصالح يؤدي الى غياب العدالة والمساواة نتيجة استخدام الواسطة والمحسوبية.

