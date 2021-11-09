loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

78.8 مليون دينار سيولة البورصة رغم التراجع


تباين اداء البورصة في ختام تعاملات امس؛ حيث هبط مؤشرها العام 0.05 في المئة، وتراجع الرئيسي بنسبة 0.36 في المئة، وانخفض «رئيسي 50» بنحو 0.45 في المئة، فيما كان السوق الأول الرابح الوحيد بحوالي 0.06 في المئة.
وبلغت احجام التداول الاجمالية في البورصة بنهاية جلسة اليوم نحو 609.50 ملايين سهم، جاءت من خلال تنفيذ 18.959 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة 78.86 مليون دينار تقريباً. وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الرعاية الصحية بنمو نسبته 0.91 في المئة، فيما تراجع 9 قطاعات اخرى يتصدرها التكنولوجيا 4.54 في المئة.
وجاء سهم «بريق القابضة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 22.40 في المئة، بينما تصدر سهم «المعدات» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 12.33 في المئة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة