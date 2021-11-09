78.8 مليون دينار سيولة البورصة رغم التراجع

مال وأعمال

تباين اداء البورصة في ختام تعاملات امس؛ حيث هبط مؤشرها العام 0.05 في المئة، وتراجع الرئيسي بنسبة 0.36 في المئة، وانخفض «رئيسي 50» بنحو 0.45 في المئة، فيما كان السوق الأول الرابح الوحيد بحوالي 0.06 في المئة.

وبلغت احجام التداول الاجمالية في البورصة بنهاية جلسة اليوم نحو 609.50 ملايين سهم، جاءت من خلال تنفيذ 18.959 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة 78.86 مليون دينار تقريباً. وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الرعاية الصحية بنمو نسبته 0.91 في المئة، فيما تراجع 9 قطاعات اخرى يتصدرها التكنولوجيا 4.54 في المئة.

وجاء سهم «بريق القابضة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 22.40 في المئة، بينما تصدر سهم «المعدات» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 12.33 في المئة.

