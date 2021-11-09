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مال وأعمال

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5.9 ملايين دينار أرباح «كابلات» خلال 9 أشهر


أظهرت البيانات المالية لشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ارتفاع ارباح الشركة في التسعة اشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6.9 في المئة على اساس سنوي. وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت ارباح الفترة 5.87 ملايين دينار مقابل ارباح التسعة اشهر الأولى من عام 2020 البالغة 5.49 ملايين دينار.
وقالت الشركة في بيان للبورصة ان ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل اساسي الى ارتفاع مجمل الربح.
وبلغ اجمالي الايرادات التشغيلية للشركة في التسعة اشهر الأولى من العام الحالي نحو 47.41 مليون دينار، بالمقارنة مع 60.51 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق، بتراجع نسبته 21.7 في المئة.


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