«الأهلي» يطرح عروضاً حصرية على «سكودا»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعاونه مع سكودا الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، لطرح عروض ومزايا مالية حصرية لعملائهم على كمية محدودة من سيارات سكودا.

وبهذه المناسبة قالت جهير معرفي، مديرعام الخدمات المصرفية للأفراد - بالانابة، في البنك الأهلي الكويتي: «من دواعي سرورنا ابرام هذه الشراكة مع شركة سكودا الكويت، شركة بهبهاني للسيارات. ونحن في البنك الأهلي الكويتي نسعى باستمرار الى تقديم عروض مميزة وقيّمة بهدف الارتقاء بمستوى تجربة عملائنا المصرفية الى آفاق جديدة. وستتيح هذه الشراكة لنا تزويد عملائنا بأفضل الحلول المالية، في حال رغبتهم بشراء سيارة احلامهم».

يسري هذا العرض حتى نفاذ الكمية، حيث تقدم سكودا الكويت، شركة بهبهاني للسيارات خصومات تصل الى 150 ديناراً، العرض متوافر للعملاء الحاليين والجدد، سواء الذين قاموا بتحويل رواتبهم او لم يقوموا بتحويل رواتبهم الى البنك الأهلي الكويتي.

