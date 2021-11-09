«البترول» وقّعت اتفاقية تعاون مع «نزاهة»

مال وأعمال

وقعت مؤسسة البترول اتفاقية شراكة اعلامية مع هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» من اجل تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وتوفير بيئة اعمال مشجعة. ومن جهته، أكد العضو المنتدب لقطاع الموارد البشرية بالوكالة احمد الحمد ان هذه الاتفاقية تعد بداية لمرحلة ايجابية من العمل المشترك بين مؤسسة البترول الكويتية وهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» تهدف الى تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين، وذلك في اطار توجه المؤسسة الاستراتيجي لدعم الاتصال على الصعيدين المحلي والعالمي بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية كويت جديدة بحلول عام 2035 من جهة.

وبما يتماشى مع اساس عملنا الذي يرتكز على ان نكون منظومة متكاملة في انشطتها وذات فكر مؤسسي موحد من خلال اقامة الشراكات واعداد وتنفيذ برنامج شامل للاتصال وبناء العلاقات بما يتوافق مع الصالح العام لتعزيز وترسيخ القيم والمساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي بشكل متكامل ومستدام من جهة اخرى، مشددا على تميز تلك الشراكة مع هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وعلى مواصلة تطويرها بما يعود بالمنفعة على الجميع، متقدماً بجزيل الشكر ووافر الامتنان على التعاون الملموس والجهود المبذولة من قبل المسؤولين في الجهتين لانجاح تلك الشراكة متمنياً مزيداً من التوفيق والسداد في الفترة المقبلة.

وفي الشأن ذاته قالت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في هيـئة مكافحة الفساد «نزاهة» المهندسة ابرار فهد الحماد ان هذه الاتفاقية جاءت لتفعيل الشراكة المؤسسية بين الجهات الوطنية وترسيخ قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية الوطنية، وتعزيز استراتيجية الطرفين في مجال الاتصال والتوعية والتثقيف.

