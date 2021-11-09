«Ooredoo» مشغل الاتصالات الرسمي لكأس العالم وكأس العرب

مال وأعمال

أعلنت Ooredoo بأنها ستكون مشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي اختيار Ooredoo لدعم مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى تعزيزاً للتعاون الوثيق بين Ooredoo وFIFA، فقد كانت Ooredoo داعماً وطنياً لكأس العالم للأندية FIFA قطر™ في نسختي عام 2019 و2020.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo قطر: «يغمرنا شعور كبير بالاعتزاز للعمل مرة اخرى مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وهذه المرة كداعمين رئيسين للحدث الرياضي الأكبر والأهم في العالم ولأكبر تظاهرة كروية في المنطقة. اذ ستكون قطر محط انظار العالم في 2022، وهذه فرصة ثمينة لشركتنا لكي ترسخ ريادتها في مجالات الاتصالات والابتكار، بالاضافة الى التواصل مع الجمهور في مختلف دول المنطقة والتعريف اكثر بدولتنا الحبيبة بصفتها مركزاً عالمياً للبطولات الرياضية الكبرى. كما انها فرصة رائعة للاحتفال بالرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم».

وأضاف الشيخ ناصر بن حمد قائلاً: «نمتلك في قطر العديد من الصروح الرياضية العالمية والمجهزة بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا والابتكارات. اذ ان شبكة Ooredoo المتطورة قادرة على تلبية احتياجات الجماهير والضيوف من حيث السرعة والثقة التي يبحث عنها الجميع في بطولة بمثل هذا الحجم. وأود التعبير مرة اخرى عن اعتزازنا بالمشاركة في دعم دولتنا في استضافتها لهذا الحدث العالمي المهم لتقديم تجربة لا تنسى لجميع ضيوفنا. كما اننا متحمسون جداً لمشاهدة المباريات والأجواء الرائعة بوجود المشجعين من شتى انحاء العالم.»

من جانبه، قال نيك براون، مدير الايرادات التجارية في FIFA: «تسُرنا رؤية Ooredoo داعماً اقليمياً لهاتين البطولتين الرائعتين في قطر، فبوجودها في صفنا، اضحينا نتطلع الى استضافة تظاهرتين لن تُنسيا، اذ ستربط بين متابعي الساحرة المستديرة في قطر وفي العالم اجمع». وتقام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022. وتعد بطولة كأس العالم الحدث الرياضي الأكبر والأكثر متابعة عالمياً على الاطلاق. وستكون نسخة قطر 2022™ اول بطولة لكأس العالم تقام في بلد عربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ومن المتوقع ان يشاهد كل مباراة 110 ملايين شخص، مع العلم ان حوالي 51 في المئة من سكان الكرة الأرضية شاهدوا مباريات كأس العالم FIFA روسيا 2018™. هذا وستقام بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™في الفترة من 30 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2021 بمشاركة 16 فريقاً، وستكون بمثابة بطولة تحضيرية قبيل استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول البطولتين عبر FIFA.com.

