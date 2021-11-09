«أوبك+» والسعودية سيواصلان الحذر تجاه الإنتاج

مال وأعمال

أعلنت مجموعة «أوبك +» عن زيادة انتاج النفط في ديسمبر بمقدار 400 الف برميل يومياً كما هو محدد في خططها السابقة رافضة الاستجابة لضغوط الرئيس الأميركي جو بايدن بضخ مزيد من النفط في الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار. أعلنت مجموعة «أوبك +» عن زيادة انتاج النفط في ديسمبر بمقدار 400 الف برميل يومياً كما هو محدد في خططها السابقة رافضة الاستجابة لضغوط الرئيس الأميركي جو بايدن بضخ مزيد من النفط في الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار. «يعد الارتفاع الأكبر من المتوقع في اسعار النفط اشارة الى ان المملكة العربية السعودية ستقاوم الضغط الأميركي لضخ المزيد من الخام»، وفقاً لمجموعة «فيتول».

